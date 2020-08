Vede un cane chiuso in auto sotto al sole e sfonda il finestrino con un’ascia per liberarlo

Non ci ha pensato due volte e quando ha visto un cane chiuso dentro un’auto sotto al sole ha preso un’ascia, ha sfondato il finestrino e lo ha salvato. La scena è stata ripresa da alcuni passanti e il video è diventato virale in poco tempo e l’uomo viene ora considerato un eroe.

È successo in Inghilterra, nel parcheggio di un centro commerciale a Newbury, nel Berkshire. Proprio in questi giorni sul Regno Unito si è abbattuta un’ondata di calore che ha fatto salire di molto le temperature. Al momento del salvataggio nel parcheggio c'erano più di 36 gradi.

Alcune persone hanno notato il cane chiuso dentro una VW Golf fuori dal Newbury Retail Park, mentre i proprietari erano entrati a fare spese in un vicino negozio di informatica. Uno di loro ha deciso di intervenire, rompendo il finestrino anteriore della vettura dal lato del passeggero e permettendo così finalmente all’aria di circolare, mentre il cane si trovava sul sedile posteriore.

Sul posto sono poi arrivati degli agenti di polizia che si trovavano in un locale lì vicino e il cane è stato portato da un veterinario per essere sottoposto a controlli.

Una donna ha raccontato su Facebook di aver visto il cane ansimante mentre cercava di uscire dal finestrino che era stato lasciato socchiuso di pochi centimetri. Dopo cinque minuti, un uomo ha deciso di intervenire e ha spaccato il finestrino. Dieci minuti dopo la proprietaria è tornata verso la macchina (senza aver comprato nulla per altro, ha riferito la donna, specificando quindi che la padrona avrebbe lasciato il cane in auto per fare una spesa non necessaria) e ha provato a giustificarsi dicendo di essersi allontanata solo per una ventina di minuti mentre invece ne sarebbero passati più di 45.

Rompe il finestrino con un'ascia e salva un cane chiuso in auto: il video virale

(Il video del salvataggio del cane pubblicato su Facebook dall'utente Samantha Weaver)