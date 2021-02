Il macchinista che ha salvato una donna dal suicidio: “Hai scelto il treno sbagliato, il mio”

Sébastien ha poi scritto un messaggio su Twitter per lei, diventato in breve tempo virale: “Avevo deciso che non vi avrei permesso di dare un dolore ai vostri cari”

Una donna qualche sera fa ha provato a suicidarsi sui binari della ferrovia nel quartiere de La Défense a Parigi, ma il macchinista del convoglio che stava arrivando è riuscito a vederla e a fermare in tempo il treno prima di travolgerla. L’uomo, che ha un profilo su Twitter con il nome di Séb le Mécano, ha scritto un messaggio proprio a quella donna, che in breve tempo è diventato virale.

“Signora, stasera alla Défense avreste voluto lasciarci, ma non avete scelto il treno giusto, il mio. Vi ho visto da lontano nonostante il buio della stazione e vi ho salvato (frenando) due metri prima. Avevo deciso che non vi avrei permesso di dare un dolore ai vostri cari. Dopo quanto è successo, avete diritto a un’altra possibilità per ricominciare e sperare in una vita migliore di quella che vi ha spinto a fare questo gesto disperato - ha scritto Sébastien - Quanto a me, ho ripreso la mia strada. Ho terminato la mia giornata di servizio impaziente di rientrare in deposito, prendere la mia macchina e tornare a casa. Essere accolto dal mio cane sulla soglia di casa, mia moglie che mi aspettava con le crêpes e abbracciare mio figlio che dormiva beatamente. Semplici cose quotidiane che ci tengono attaccati alla vita”.

Madame, ce soir à la Défense vous avez voulu nous quitter, mais vous n'avez pas choisi le bon train, le mien. Je vous ai aperçu de loin malgré l'obscurité de la gare et je vous ai épargné à 2 mètres près. J'avais décidé de ne pas vous permettre de faire de la peine... — Séb le mécano (@TheWorldzyourz) February 3, 2021

Il macchinista che ha salvato una donna dal suicidio

Sèb ha poi spiegato che i suoi superiori gli avevano proposto di interrompere il servizio e tornare a casa prima della fine del turno, ma lui ha deciso ugualmente di continuare il suo lavoro quel giorno. “Era uno degli ultimi treni della sera e non volevo lasciare che la gente dovesse aspettare quello successivo per tornare a casa, bloccati a La Défense”, ha scritto.

“Ho fermato il treno il più rapidamente possibile, ho attuato tutte le procedure di emergenza e un collega si è preso cura della signora - ha raccontato poi il macchinista a FranceBleu - Ho continuato la mia giornata, poi ho chiesto notizie di lei. Non è rimasta ferita, ma era sotto shock”.

Il suo messaggio è stato retwittato in poco tempo più di duemila volte. “Ho ricevuto tanti messaggi toccanti, da parte di persone che si offrono di aiutare questa signora, di ospitarla in campagna”, ha detto Sébastien. “È vero che stiamo attraversando un periodo difficile a causa del Covid, vediamo la morte ogni giorno. Stavolta le abbiamo fatto un dispetto e siamo riusciti a salvare una vita”.