Il video in cui Salvini dice di essere "un po' febbricitante" durante un comizio (ma lui smentisce)

In un video che sta circolando molto sui social Matteo Salvini ammette di essere un "po' febbricitante" durante un comizio che si è tenuto ieri a Formello. "Odio arrivare in ritardo", dice il segretario della Lega nel filmato. "Era una giornata non partita benissimo. Sono stato due ore attaccato al cortisone, e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: 'Lei ovviamente adesso va a casa'. Io gli ho detto 'Sì, stia tranquillo, passo prima da Anguillara Sabazia, poi da Formello e finisco a Terracina, ma la sera arrivo a casa'. Ci tenevo troppo a essere qui, e quindi un po’ dolorante e un po’ febbricitante, però è bello esserci".

Il video (in basso l'estratto con la frase incriminata) è ancora visibile sulla pagina facebook di Matteo Salvini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salvini: "Ho fatto il test ieri mattina, sono negativo"

Nel pomeriggio è arrivata via Twitter la replica del leader della Lega che nega tutto e se la prende con i media: "Mai avuta la febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni 'giornalisti' evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo".

‼️ Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo.

Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni “giornalisti” evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo.

Vergognatevi! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 26, 2020