Sandra Lindsay, la prima vaccinata in Usa: "Sono piena di speranza"

Il vaccino anti Covid Biontech-Pfizer è stato somministrato in diretta televisiva, ad una infermiera afroamericana di New York: ''Spero sia la fine di un periodo molto doloroso''

Sandra Lindsay, infermiera di terapia intensiva, è la prima persona ad essere stata vaccinata a New York e probabilmente in tutti gli Stati Uniti. Sia la Lindsay che la dottoressa Michelle Chester, che le ha somministrato la prima dose del vaccino Biontech-Pfizer, sono afroamericane. Entrambe indossavano la mascherina. La vaccinazione, in diretta televisiva, è avvenuta al Long Island Jewish Medical Center a Queens, uno dei distretti di New York più colpiti nella prima ondata della pandemia. In questo ospedale sono stati curati più di 100mila malati covid, con un picco di 3500 pazienti nei giorni più difficili.

"La dottoressa ha un tocco leggero, non ho sentito niente di diverso da altri vaccini. Mi sento bene. Voglio ringraziare tutti i lavoratori in prima linea, tutti i miei colleghi che si sono impegnati contro la pandemia nel mondo - ha detto l'infermiera vaccinata alla Cnn - sento che sta arrivando il tempo della guarigione. Spero che questo sia l'inizio della fine di un periodo molto doloroso della nostra storia". Ma intanto, ha raccomandato, "indossate sempre la mascherina e rispettate le distanze". Collegato a distanza, il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, si è detto certo che il vaccino sia "l'arma che metterà fine a questa guerra".

Gli Stati Uniti hanno iniziato oggi ad inoculare il vaccino anti covid-19. Non è chiaro se Sandra Lindsay sia stata la prima in assoluto o una delle prime a riceverlo. Ogni stato decide le priorità per la vaccinazione, ma i Centri per la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno raccomandato di partire con medici e infermieri in prima linea, oltre agli ospiti e al personale di case di riposo.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! December 14, 2020

"Somministrato il primo vaccino. Congratulazioni agli Stati Uniti! Congratulazioni al mondo!". Così su twitter Donald Trump dopo che è stata somministrata la prima dose del vaccino Biontech/Pfizer.