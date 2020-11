Il miracolo di Santiago, nato con due teste: ''Adesso parla e cammina''

Quando lo scorso anno è venuto al mondo a Palermo, le sue speranze di vita sembravano pochissime. Un grosso rigonfiamento sulla nuca, una sorta di seconda testa causata da una malformazione molto rara, secondo i medici gli avrebbe precluso la possibilità di crescere. Ma Santiago è stato più forte e adesso sorride, cammina e parla, grazie anche ad un intervento a cui è stato sottoposto al Bambin Gesù di Roma, dove è arrivato in elicottero grazie ad una colletta. Come racconta Il Giornale di Sicilia, i medici sono riusciti così ad eliminare la seconda testa in maniera definitiva.

Il piccolo Santiago è stato ribattezzato 'il miracolo dei Cappuccini' dal nome del gruppo di preghiera che ha sostenuto la famiglia e approntato una gara di solidarietà per far sì che quel bimbo vivesse. L'operazione avvenuta a Roma è stata possibile grazie ad un raccolta fondi, come raccontato da Sergio Orlando, responsabile del gruppo religioso Madonna di Luce: ''Abbiamo chiamato tutti gli ospedali pediatrici specializzati d’Italia e abbiamo trovato la disponibilità del Bambin Gesù ma il problema era raccogliere i 70 mila euro che servivano al viaggio in elicottero e alla permanenza dei genitori nei giorni dell’intervento''.

Il 7 novembre dello scorso anno, quando il piccolo è nato, mamma Martina sapeva che avrebbe avuto questa gravissima malformazione, ma ha comunque voluto sperare che il figlio riuscisse a sopravvivere. Un obiettivo che in quel momento sembrava irraggiungibile, ma che oggi è a portata di mano. L'operazione realizzata a Roma ha permesso di rimuovere la seconda testa e di ricomporre in maniera corretta il cranio: non sempre questi interventi hanno un esito positivo, ma in questa occasione tutto è andato per il meglio. Adesso il piccolo Santiago può continuare a crescere spensierato e felice.