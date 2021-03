I tre uomini accusati di omicidio scagionati dopo 24 anni di prigione

Dopo aver trascorso 24 anni e alcuni mesi in carcere, tre cittadini afroamericani sono stati finalmente scagionati dall'accusa di aver ucciso un poliziotto fuori servizio e un negoziante durante una rapina a New York nel 1966.

Come riporta il New York Times, i tre sono stati messi in libertà dopo che la corte suprema della contea di Queens ha stabilito che i loro avvocati avevano "deliberatamente omesso" prove che li avrebbero scagionati, mentre l'accusa aveva soppresso informazioni sulla possibilità che altri avessero commesso il delitto. Il loro arresto e la condanna erano stati salutati con enfasi dall'allora sindaco Rudy Giuliani, impegnato nel contrasto alla criminalità.

George Bell e Gary Johnson, avevano allora rispettivamente 19 e 21 anni, lavoravano come commessi ed erano incensurati. Entrambi confessarono il delitto, ma ora i loro avvocati hanno dimostrato in tribunale che furono sottoposti "ad interrogatori coercitivi". Le "false confessioni" estorte contenevano dettagli non corrispondenti alla realtà dei fatti. Il terzo condannato, Rohan Bolt, padre di quattro figli, aveva 35 anni ed era proprietario di un ristorante caraibico. Non conosceva affatto gli altri due e si è sempre proclamato innocente.