Bimba morsa da un cane in agriturismo: 35 punti di sutura

La bambina era in vacanza a Scanno, in Abruzzo, quando è stata aggredita da un pastore abruzzese presente all'interno della struttura

Una bambina di 9 anni è stata portata d’urgenza in ospedale e medicata con con 35 punti di sutura dopo essere stata morsa alla testa da un cane

È successo a Scanno, in Abruzzo, all’interno di un agriturismo. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la piccola, originaria di Milano, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza con la famiglia quando è stata morsa da un pastore abruzzese all’interno del giardino ella struttura.

La bambina è stata portata immediatamente al Pronto Soccorso del vicino Ospedale di Sulmona. Sottoposta a visite ed esami, è stata medicata e sarebbe in condizioni stabili. I carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro stanno ora cercando di chiarire cosa sia esattamente accaduto. I militari stanno verificando anche se il cane fosse legato o fosse invece libero, in quanto cane da guardiania a difesa della proprietà. Accertamenti anche per capire se la bambina fosse sotto il controllo dei genitori.

Al momento non è stata presentata nessuna querela, ma non è improbabile che la denuncia possa partire d’ufficio alla luce dei giorni di prognosi. Anche il servizio veterinario della Asl si è attivato su segnalazione del Pronto Soccorso sulmonese. Il cane adesso, come prevede la procedura, sarà messo sotto osservazione per dieci giorni e verranno verificate anche le vaccinazioni. Al veterinario anche il compito di capire che cosa abbia scatenato l’aggressione.