La moglie di Schumacher: "Il giorno dell'incidente Michael non era sicuro di sciare"

Corinna Betsch ha parlato dello stato di salute dell'ex pilota di Formula 1 in un documentario in uscita su Netflix: "Mi manca ogni giorno, ma è qui con noi"

Ad 8 anni da quel terribilie incidente sugli sci che ha costretto Michael Schumacher su un letto d'ospedale, la moglie Corinna racconta alcuni dettagli di quell'infausto giorno: ''Quel giorno disse che la neve non era ottimale, che potevamo cambiare meta. Ma è stata solo sfortuna''.

Corinna Betsch, durante un'intervista per un documentario Netflix anticipata dal Daily Mail, ha spiegato anche come sta oggi l'ex campione di Formula 1: ''Michael è qui, in modo differente, ma è qui e continua a farmi vedere ogni giorno quanto è forte. Mi manca tutti i giorni, manca ai nostri figli, manca alla famiglia tutta, a suo padre, a quelli che gli vogliono bene. Tutti sentiamo la sua mancanza, ma Michael è qui, in modo differente ma è qui. Continua a farmi vedere ogni giorno quanto è forte''.

Quel giorno di dicembre, racconta la moglie, ''Michael mi disse che la neve non era ottimale e che avremmo potuto cambiare meta e andare a Dubai a fare skydiving. Non ho mai incolpato Dio. Si è trattato di sfortuna. Nella vita non si può avere più sfortuna di così. Non avrei mai pensato che potesse succedere qualcosa a Michael, ma continuiamo a vivere la nostra vita". ''Ci capiamo in modo diverso ora - spiega il figlio Mick, anche lui pilota, nel documentario - Ma penso spesso a quanto sarebbe bello parlare con lui di F1. Mollerei tutto solo per poter vivere questo. Viviamo insieme, seguiamo le cure, facciamo tutto affinché stia bene e possa migliorare. Vogliamo che senta che la famiglia è unita. È importante che continui ad assaporare la sua vita privata per come possibile. Michael ci ha sempre protetto, ora siamo noi a proteggere lui''.