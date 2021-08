Todt: "Michael Schumacher è sopravvissuto grazie a Corinna"

Come sta Michael Schumacher? ''Combatte le conseguenze dell'incidente di Meribel. Speriamo che le cose migliorino, lentamente ma con certezza''. A parlare delle condizioni del tedesco, in una intervista alla Bild, è Jean Todt, presidente della Fia e grande amico dell'ex pilota e della sua famiglia.

Nell'intervista Todt ha ribadito quanto, per la sopravvivenza di Schumacher, oggi 52enne, sia stata fondamentale la moglie Corinna. "Ho passato molto tempo con Corinna dal momento dell'incidente del 29 dicembre 2013 - le parole del n.1 della Fia -. È una donna meravigliosa, guida la famiglia. Grazie al lavoro dei medici e a Corinna, che voleva che sopravvivesse, Michael è effettivamente sopravvissuto, anche se con conseguenze. Al momento si lotta proprio contro tali conseguenze. Speriamo che la situazione migliori, anche se lentamente".

L'incidente sugli sci a Meribel il 29 dicembre 2013

Michael Schumacher è rimasto gravemente ferito in un incidente sciistico a Meribel il 29 dicembre del 2013. Pur rispettando il desiderio degli Schumacher di non alimentare la morbosa curiosità sulle condizioni del sette volte campione di F1, Todt è diventato la principale fonte di notizie sul suo ex pilota.

Era il 29 dicembre di otto anni fa quando tutto cambiò. Sulle nevi di Meribel "Schumi", in un fuoripista, scivolò e batté la testa contro un masso: il violentissimo impatto gli provocò la rottura del casco e soprattutto danni cerebrali che lo lasciarono in coma per sei mesi. Una volta risvegliatosi, Schumacher ha intrapreso un lungo, delicato e difficile percorso riabilitativo, che va avanti tutt'oggi e ancora non gli consente di riprendere una vita normale. La moglie Corinna ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Finora, la famiglia Schumacher è riuscita a isolare Michael dal resto del mondo. Non è dato sapere come stia l'ex campionissimo. Sarà la famiglia a decidere come e se dare informazioni in merito. Finora ha deciso di non farlo.

Un silenzio lungo 7 anni e mezzo, ma Schumi è sempre nel cuore di milioni di persone. L'hashtag #KeepFightingMichael (continua a combattere, Michael) spesso diventa top trend su Twitter.