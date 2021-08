Schwarzenegger contro i no-vax: "La libertà richiede responsabilità. Sei stupido se non metti la mascherina"

"Penso che la gente dovrebbe sapere che c'e' un virus qui, che uccide le persone e l'unico modo per evitarlo è: vaccinarsi, indossare la mascherina, rispettare le distanze, lavarsi sempre le mani e non pensare 'ah la mia libertà è un po' limitata così'. No, al diavolo la libertà. La libertà richiede obblighi e senso di responsabilità". Firmato Arnold Schwarzenegger. In un video pubblicato sui suoi canali social, l'attore ed ex governatore della California si sfoga contro no vax e no mask, ma soprattutto esorta gli americani a combattere il virus tutti assieme.

Un appello accorato quello di Schwarzenegger, che dice: "Dobbiamo unirci invece che litigare e dire sempre 'questo è un Paese libero e io ho la libertà di non mettere la mascherina'.Sì hai la libertà di non metterla, ma sai cosa, sei uno stupido se non la indossi. Ci sono esperti là fuori che hanno studiato questo per tutta la vita. Sanno cosa dicono. Il dottor Fauci ha studiato questo per tutta la sua vita. Perché non dovresti credere a quste persone?".