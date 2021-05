Scopre che l'ex la tradiva guardando gli annunci delle nascite su un giornale

Probabilmente un giorno qualcuno farà un elenco dei modi più strambi per scoprire il tradimento del proprio partner. In quel caso certamente entrerà di diritto una donna inglese che ai suoi follower su TikTok ha raccontato di aver scoperto la relazione extraconiugale di suo marito attraverso un annuncio sul giornale. È bastata una semplice domanda sul social network del momento, una sorta di domanda – tormentone che sta spopolando in queste ore: "Dimmi come hai scoperto che il tuo ex coniuge ti tradiva". E così la donna, mamma di quattro figli, ha raccontato con dovizia di particolari tutta la storia. La notizia è riportata dal giornale inglese The Sun che ha deciso di mantenere l’anonimato della Tik toker.

Come ha scoperto il tradimento del marito

La donna ha scoperto il tradimento del marito leggendo un annuncio di nascita sul giornale che riportava il nome della mamma del piccolo e del papà. Senza foto, è bastato il nome di battesimo: troppo particolare per pensare ad un’omonimia. La donna stava sfogliando distrattamente in ufficio il giornale quando l’occhio è caduto proprio sull’annuncio che ha incastrato il suo ex marito alle sue responsabilità e ha messo fine ad un matrimonio durato quasi 10 anni e quattro figli. La scoperta, comunque, non si è fermata all’annuncio. La donna tradita si è spinta oltre.

“Ho guardato il sito web dell'ospedale dove pubblicano anche foto di neonati e ho digitato il suo nome". Così si è resa conto non solo che davvero il marito aveva avuto un bimbo da un’altra donna pochi giorni prima, ma che era il suo secondogenito. Un anno e mezzo prima avevano dato alla luce una femminuccia. La coppia clandestina aveva in totale due bambini. L’uomo, insomma, conduceva in tutto e per tutto due vite parallele. Ovviamente la storia ha suscitato la curiosità dei follower che hanno voluto saperne di più. C’è stato qualcuno che le ha chiesto come fosse stato possibile non accorgersi che non era un tradimento occasione, ma che di mezzo c’erano anche altri due figli.

“Gli straordinari” come giustificazione

Così la donna ha raccontato che l’ex marito ripeteva spesso, per giustificare le assenze, che stava facendo gli ‘straordinari’, ammettendo che probabilmente con il senno di poi avrebbe potuto avanzare qualche sospetto. Nella clip successiva la donna ha raccontato che, approfittando appunto della sua assenza aveva fatto le valigie per sé e per i suoi figli e dopo averli presi da scuola si erano trasferiti tutti in un hotel per la notte. Non solo. Anche i vestiti dell’uomo sono stati impacchettati, ma in sacchi della spazzatura e lasciati all’esterno della casa della donna con cui aveva una relazione. La clip ha ottenuto oltre 200mila visualizzazioni, a testimonianza del fatto che a volte le storie assurde sono proprio le più vere!