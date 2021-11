La scuola che chiede ai bambini (maschi) di indossare la gonna

Una mail mandata ai genitori con una richiesta ben specifica. Succede quotidianamente in ogni istituto ma la richiesta della Castleview Primary School di Edimburgo, in Scozia, voleva essere molto di più.

E' stato infatti chiesto ai bambini maschi (e agli insegnanti) di andare a scuola indossando una gonna per "promuovere l'uguaglianza" e sfatare gli stereotipi di genere. Un modo per essere inclusivi, anche se qualcuno ha storto il naso: "Lasciate che i bimbi siano semplicemente bimbi".

L'iniziativa ispirata dal precedente spagnolo

L'iniziativa, come racconta Evening Standard, prende spunto da quanto accaduto in Spagna qualche mese fa. In un istituto, la Virgen de Sacedón di Valladolid, uno studente di 15 anni, Mikel Gómez, è stato espulso (e costretto a vedere uno psicologo) per essere andato in classe con una gonna per affermare la sua non conformità di genere. Allora, in segno di solidarietà, molti compagni e anche insegnanti decisero di indossare anche loro una gonna. "Una scuola che educa al rispetto, alla diversità, all'educazione e alla tolleranza", scrisse sui social uno degli insegnanti, seguito dagli appelli di molti alunni al grido di "Vestiti come vuoi".

L'episodio ha colpito molto gli alunni della Castleview di Edimburgo che hanno chiesto agli insegnanti di poter fare qualcosa per mostrare la loro solidarietà e sostenere l'uguaglianza di genere. Nasce così l'iniziativa "Wear a Skirt to School Day" (Indossa una gonna a scuola).

"Orogliosi dei nostri alunni". Ma qualche genitore borbotta

"Siamo orgogliosi dei nostri alunni - ha scritto l'istituto su Twitter - Promuoviamo il rispetto, la tolleranza e la comprensione e vogliamo che la nostra scuola sia inclusiva e promuova l'uguaglianza".

Anche il Comune di Edimburgo ha espressso il suo plauso. "Vogliamo garantire che tutte le nostre scuole siano inclusive e Castleview stia svolgendo molto lavoro positivo per promuovere l'uguaglianza tra i bambini di tutte le età", ha affermato un portavoce.

E i genitori? La maggior parte ha aderito con entusiasmo ma c'è stata qualche perplessità. "Se un ragazzo vuole indossare una gonna a scuola, dovrebbe essergli permesso - ha commentato uno di loro - Ma perché fare pressioni per chiedere ai nostri figli di indossare una gonna o essere visti come una sorta di bigotti?"