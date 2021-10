Covid, la scuola con 20 bimbi contagiati: quasi tutti sono figli di genitori no vax

"Mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto arrabbiare - ha detto ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante un’iniziativa a Città della Scienza a Napoli - in una scuola di Qualiano (Napoli) abbiamo una ventina di bambini positivi e 7 docenti positivi. Dopo il tracciamento dei contatti abbiamo visto che il 99 percento sono figli di genitori non vaccinati. Non ho parole per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto neanche per i propri figli, non so per quale valutazione idiota".

" L'Asl Napoli 2 Nord è intervenuta prontamente per mettere al sicuro tutta la scuola e tutte le famiglie" ha detto De Luca, che in un post su Facebook ha chiarito in maniera più dettagliata i numeri relativi alle positività riscontrate all'interno dell'istituto. "Al di là dell'impegno straordinario, sia umano che finanziario, cui si è costretti, questo è un esempio drammaticamente lampante di cosa può succedere in presenza di genitori irresponsabili che mettono a grave rischio la salute dei propri figli, e contestualmente quella degli altri alunni che frequentano la scuola, e di intere famiglie. È questo l'atteggiamento irresponsabile e incivile di chi si ostina ancora a non vaccinarsi. E magari pretende che sia lo Stato a pagargli i tamponi", ha proseguito.

De Luca nel corso del suo lungo intervento per le conclusioni del "Premio Industria Felix IV Edizione: la Campania che compete", a Città della Scienza, aveva già parlato del caso della scuola di Qualiano e delle polemiche su vaccini e green pass: "Io non ho sentito una valutazione ragionevole, seria, da parte di quelli che stanno facendo ammuina. L'idea di confondere il diritto alla libertà con il diritto di contagiare i propri colleghi di lavoro, i propri familiari, e di mettere a rischio la ripresa economica del nostro Paese, è qualcosa che mi indigna per il livello di stupidità e di irresponsabilità che queste persone esprimono. In Campania non abbiamo posizioni opportunistiche: noi siamo per vaccinare tutti e per non dare il tampone gratuito a nessuno, soprattutto per chi rifiuta la vaccinazione gratuita. Una democrazia, un Paese serio, vive anche di senso di responsabilità e di spirito civico", ha concluso De Luca.