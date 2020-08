Scuola, così si tornerà in classe: "Undici milioni di mascherine al giorno e 170mila litri di gel"

"Siamo già pronti per distribuire undici milioni di mascherine al giorno e 170 mila litri di gel igienizzante alla settimana nelle scuole". Così il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in un'intervista a La Stampa, in cui afferma che "certamente" sarà rispettata la data del 14 settembre per l'inizio dell'anno scolastico, anche se ci sarà gradualità nelle consegne dei due milioni e mezzo di nuovi banchi negli istituti.

"Lunedì comincerà il test sierologico gratuito per tutto il personale docente e non docente, a cura dei medici di base. La loro collaborazione, della quale sono certo, sarà fondamentale per la riapertura delle scuole in sicurezza. E tra poco - spiega Arcuri - partirà la distribuzione dei nuovi banchi. Ma anche in questo caso, conosco l'obiezione: non potevate pensarci prima?". "La domanda ha due risposte. Una tecnica: dovevamo o no fare la gara? Secondo me, e anche secondo i liberisti, era fondamentale farla. Tutti dicevano di no, che sarebbe andata deserta e nessuno avrebbe partecipato. Invece l'abbiamo fatta e si sono presentate 14 aziende. Undici stanno realizzando i banchi. Sono tutte aziende italiane o dell'Unione europea".