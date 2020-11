Le scuole resteranno aperte o chiuse se scatterà il lockdown?

Quanti sono davvero i contagi nelle scuole italiane? Non lo sappiamo, ed è un problema. Grosso. Perché senza dati specifici, istituto per istituto, è difficile pensare che si possano prendere misure efficaci a livello locale. Tre giorni fa il Miur ha comunicato ufficialmente che non pubblicherà più i dati dei contagi nelle scuole. Un eventuale nuovo lockdown prevederebbe scuole aperte o chiuse? Non è dato saperlo. Molte scuole superiori sono già passate integralmente alla didattica a distanza, in alcune Regioni lo prevedono apposite ordinanze. La chiusura di tutte le scuole, anche dell'infanzia, elementari e medie sarebbe però un passo molto drastico.

Covid: i contagi nelle scuole quanti sono?

"Con riferimento ai dati relativi ai casi di infezione da SARS-Cov-2 rilevati in ambito scolastico, il Ministero dell’Istruzione comunica di aver condiviso, fin dall’inizio, i risultati del monitoraggio condotto attraverso i dirigenti scolastici con l’Istituto Superiore di Sanità, per contribuire alle analisi epidemiologiche" si legge nella nota del Miur. "Tutti i dati sono in possesso delle autorità sanitarie, a cui sono trasferiti settimanalmente per la loro analisi nell’ambito del quadro epidemiologico generale".

Non hanno l’obbligo di renderli pubblici, doveroso ribadirlo. Fino al 15 ottobre viale Trastevere rendeva però noti i risultati del monitoraggio fatto “in casa” dai presidi, mentre ora li trasmette all'Istituto superiore di sanità che nei prossimi giorni uscirà con un focus dedicato proprio alla scuola. I dati sui contagi nelle scuole italiane sono in incremento. Il numero resta basso (sotto l’1%): è lo stesso vice ministro della Salute Pier Paolo Sileri a ripetere in ogni occasione che l’incidenza del contagio in ambito scolastico è bassa ma resta il problema dei trasporti

La scuola è considerata dagli esperti una fonte di contagio del tutto marginale perché sono messi in atto rigidi protocolli. Il problema è piuttosto la vita extra-scolastica. Certezze non ce ne sono, ma è vero che la curva in Italia è schizzata verso l'alto due settimane circa dopo l'aperture delle scuole.

Cristina Marrone sul Corriere della Sera scrive che un'analisi da poco pubblicata su Nature indica che "le scuole non sono fonte di particolari infezioni e che eventuali focolai possono essere tenuti sotto controllo con un efficace tracciamento dei contatti, cosa che in molte zone d’Italia dove il virus galoppa, è purtroppo saltata".

L'unica certezza in questa fase è che non abbiamo certezze.

Secondo uno studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases le chiusure scolastiche sono tra le misure più efficaci per dimezzare in 4 settimane l'indice di riproduzione del virus. Nella valutazione dei dati, su stessa ammissione degli autori, non sono però state inserite le precauzioni messe in atto dai Paesi per la riapertura delle scuole (distanziamento, mascherine, sanificazione regolare degli ambienti, lavaggio delle mani, controllo della temperatura). Il dato dunque è del tutto teorico.

La trasmissione intra-scolastica appare ancora limitata (3,5% di tutti i nuovi focolai) secondo gli ultimi dati ministeriali. Ma se il contagio scolastico sembra limitato l'ipotesi di chiudere le scuole è sul tavolo perché preoccupano le catene di trasmissione dove non vengono rispettate le misure di prevenzione: l'affollamento sui mezzi di trasporto pubblici e in uscita dagli istituti.