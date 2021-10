Le "scuole clandestine" per i figli delle famiglie dei no vax

C'è preoccupazione circa il fenomeno delle scuole "clandestine" no-vax nel Nord Italia. Dall'Alto Adige arrivano segnalazioni infatti di famiglie contrarie al vaccino che hanno deciso di ritirare i propri figli da scuola pubblica per avviarli all'istruzione parentale in strutture sorte in questi ultimi mesi. A Gais, comune della provincia di Bolzano, se ne segnala una all'interno di un maso, come racconta Il Dolomiti. Altri segnalazioni arrivano anche da altre zone del Trentino, come pure in Veneto e in Lombardia. L'Assessorato all'istruzione della Provincia di Bolzano sta seguendo la situazione, così come l'assessore provinciale di Trento.

Il caso è arrivato anche a Roma. La deputata altoatesina di Coraggio Italia, Micaela Biancofiore si è detta preoccupata. "A cominciare dal mio Alto Adige passando per altre realtà come Milano e molte altre che ancora non si conoscono, stiamo assistendo inermi al boom di scuole clandestine per i figli delle famiglie no vax. Quasi 600 bambini nel mio Alto Adige sono stati ritirati dalle scuole ufficiali, sottratti alla socializzazione che è già un problema vista la natura etnica della nostra Autonomia, e affidati ad insegnati improvvisati - probabilmente privi di titoli". Biancofiore chiede al presidente Mario Draghi e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi di "intervenire immediatamente con un decreto amministrativo urgente e restringente delle maglie della troppo concessiva normativa sull'obbligo scolastico". "Non si possono lasciare proliferare azioni di chi è scientificamente ignorante, che minano la cultura, la coesione sociale, l'ordine pubblico e la salute. È poi evidente, che certe derive si arginano con l'obbligo vaccinale che noi chiediamo da tempo e con eventuali lockdown punitivi per i soli no vax, come sta accadendo in Austria", ha concluso.