Sequestrò e fece stuprare la figlia: 80enne condannato a nove anni e due mesi

La violenza nelle campagne di Moncalieri, in provincia di Torino, nel 2016. L’uomo, che ha già ricevuto una condanna in primo grado, non è mai stati in carcere

È stato condannato in appello a due anni e nove mesi di reclusione l’uomo di 80 anni accusato di aver sequestrato, portato in auto nella campagne di Moncalieri e fatto stuprare la figlia da due uomini incappucciati nel giugno 2016. I due violentatori non sono mai stati identificati.

Come scrive Davide Petrizzelli su TorinoToday, l’uomo era già stato condannato in primo grado a 11 anni e mezzo. Su di lui "pendevano numerose accuse di maltrattamenti e brutali violenze sessuali sia nei confronti della figlia che nei confronti della nipote, ma tutte sono cadute in prescrizione dopo che il processo d'appello è rimasto bloccato per otto anni, tra il 2010 e il 2018, dimenticato negli scaffali dei magistrati".

l pg Giancarlo Avenati Bassi, che ha sostenuto l'accusa, aveva chiesto per l’80enne una condanna a nove anni e mezzo. La vittima è stata difesa dall'avvocato Alessandro Dimauro.

Ora l’uomo, che non ha mai fatto un giorno di carcere, potrà tentare la strada del ricorso in Cassazione. La prescrizione resta dietro l'angolo se il procedimento non sarà veloce.