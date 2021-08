Trova un serpente di 3 metri al supermercato mentre fa la spesa

Scena da film in un supermercato dove una donna si è trovata di fronte un serpente lungo 3 metri mentre faceva tranquillamente la spesa. Per Helaina Alati, 25 anni, un vero e proprio shock ma ha saputo ben gestire l'insolito incontro perché è una soccorritrice di fauna selvatica, e pertanto ha mostrato una certa familiarità con i serpenti.

È successo a Sidney in un supermercato della catena Woolworths. "Ho girato la testa e lui era a circa 20 centimetri dalla mia faccia, mi guardava dritto negli occhi come a dire: 'Mi puoi portare fuori da qui?'" ha raccontato la giovane donna, che è riuscita a mantenere la calma. Da esperta di rettili, lo ha subito identificato come un pitone diamante, quindi non velenoso, anche se nel video che mostra la scena si vede che allunga la lingua minacciosamente. La cliente ha subito informato i dipendenti del supermercato della presenza potenzialmente spaventosa, chiedendo aiuto per portare il pitone fuori.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping. ?



The python gave shoppers a fright at a Woolworths in #Glenorie.



Read more: https://t.co/j30tlsHjXL #9News pic.twitter.com/7Lw4wBMR0e — 9News Sydney (@9NewsSyd) August 17, 2021

La giovane donna è corsa a casa, dove ha recuperato un apposito contenitore utilizzato nel salvataggio di serpenti e, tornata in breve tempo al negozio - secondo quanto ha raccontato ai media australiani - lo ha fatto entrare dandogli un colpetto sulla coda. Il pitone è stato poi liberato nella boscaglia, un habitat naturale per le specie intorno a Sydney.

Il serpente era probabilmente entrato nel negozio di notte, annidandosi nel soffitto, per poi ritrovarsi in mezzo agli scaffali, rimanendo nascosto per un po', per non farsi vedere. "A essere onesti, è la cosa più eccitante che sia successa in questo periodo di lockdown" ha concluso Helaina. Sydney, una delle più popolose città australiane, è confinata da giugno per arginare una nuova ondata causata dalla variante Delta, pertanto la gente può uscire solo per fare la spesa e per poche altre attività essenziali.