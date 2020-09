Sesso al parco davanti a tutti: "Lo fanno a tutte le ore"

Quando si è adolescenti, si sa, è difficile tenere a bada i bollenti spiriti. Ma quando le effusioni avvengono in un luogo pubblico, anche di giorno ed in presenza di famiglia e bambini, questo inizia a diventare un problema. È quanto avviene da diverso tempo nel parco Scarpellini di Pesaro, dove una coppia di amanti minorenni, ha deciso di trasformare in un giaciglio d'amore ogni angolo di verde un po' più appartato, cercando di fare attenzione alle persone che passano.

Una situazione denunciata sulle pagine del Resto del Carlino da una donna di 50 anni, S.C., che risiede nella zona e frequenta il parco con il cane: ''Dopo la chiusura per Covid il parco Scarpellini è tornato a ripopolarsi in estate: famiglie con i bambini, ma anche adolescenti. Tra questi anche due quindicenni che lo fanno in pubblico".

"Si sdraiano a terra, fra l’erba – racconta la donna – e cominciano con le loro effusioni. Ma ben presto si va oltre ai baci e alle carezze, fino a rapporti completi. Finisce che lei si siede su di lui e così si consuma l’amplesso, stando bene attenti a che non ci siano persone che camminano nei paraggi. Tutto finisce con la sporcizia che lasciano in giro: i fazzolettini con cui si puliscono dopo avere fatto all’amore''.

La donna ha raccontato dei numerosi episodi anche alla Polizia locale: ''Mi hanno risposto che non possono farci nulla''. Un problema che la signora e gli altri abitanti del quartiere vorrebbero risolvere, senza dimenticare anche la questione ''sporcizia'', lasciata dagli amanti sul verde del parco dopo aver consumato la loro passione.