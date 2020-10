I minorenni 'focosi' che sfidano il quartiere: ''Non fanno sesso solo al parco''

La coppia di minorenni 'focosi', solita lasciarsi andare nel parco Scarpellini di Pesaro, non si sarebbe limitata soltanto a quello spazio verde. Dopo la denuncia di una signora residente nella zona, arrivano nuove segnalazioni, riportate ancora dal Resto del Carlino.

''La coppietta di minorenni che fa sesso davanti a tutti al parco Scarpellini, fa la stessa cosa in pubblico in piazza Redi, nel parco di via Fermi e perfino nelle panche di una pizzeria": a rivelarlo una mamma di 42 anni, che continua: "La stessa coppietta ha avuto rapporti sessuali completi sulle panchine e sui muretti di piazza Redi. Questi fatti accadono nella piazza restaurata alcuni anni fa, in particolare vicino agli archetti in ferro, sotto i quali passano e giocano i bambini. I due minorenni si siedono sul muricciolo prospicente e consumano atti sessuali completi. Lo fanno di giorno".

La donna ha riferito di aver assistito con i suoi occhi alle effusioni dei due giovani, che lasciavano esterrefatti anche i passanti: "Sì, li ho visti io, ma li abbiamo visti in tanti, anche venti giorni fa circa. Nessuno ha avuto il coraggio di intervenire, di riprenderli e di interrompere le loro effusioni. Le scene sono molto esplicite. Questa coppia arriva, si siede sul muretto con le gambe a penzoloni entrambi, poi si avvicinano, si avvinghiano, e lei a un certo punto sale sopra a lui e si consuma l’atto sessuale. Cercano di fare tutto nella speranza di non essere visti. Abbiamo visto lui con la cerniera aperta, che, senza calare i pantaloni, consuma il rapporto assecondato dalla ragazza che scosta gonna pantalone e le mutandine. Il rapporto completo è alla luce del sole, altrochè".

La 42enne ha poi riferito di aver assistito ad un'altra scena, stavolta nel parco di via Negrelli e di via Fermi: ''Ho visto tutto. La dinamica è sempre la stessa e anche in questo caso tutto avviene su una panchina. Siamo di fronte ad atteggiamenti sbagliati, a ragazzini che hanno dei problemi evidenti e che vivono un disagio adolescenziale chiaro. Non è normale che due minorenni abbiano atteggiamenti continui di sfida e senza remore in pubblico''.