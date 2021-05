Collisione "sfiorata" in cielo tra due aerei di linea

Succede nei cieli del Congo. Protagonisti un aereo Airbus A330 della portoghese Tap, in volo fra Maputo e Lisbona, e un Boeing 737 delle Ethiopian Airlines, in viaggio tra Addis Abeba e Windhoek. Aperta un'inchiesta

La collisione in volo tra due aerei passeggeri sarebbe stata "sfiorata": un errore di comunicazione, raccontano i giornali locali. Due aerei di linea hanno rischiato di scontrarsi in volo nei cieli del Congo. Nonostante i fatti risalgano a mercoledì, solo oggi ne viene data notizia. Arriva la conferma anche del ministero dei Trasporti del Paese africano.

Sfiorato incidente aereo in Congo

Che cosa è accaduto? Un aereo Airbus A330 della portoghese Tap, in volo fra Maputo e Lisbona, e un Boeing 737 delle Ethiopian Airlines, in viaggio tra Addis Abeba e Windhoek si sono avvicinati "troppo". In un punto le due rotte sono risultate incrociate nello spazio aereo del Paese africano sulla verticale di Lubumbashi.

All'origine della situazione di pericolo ci sarebbe stato un "difetto di comunicazione" fra i voli e la torre di controllo di Lubumbashi, fa sapere il ministro dei trasporti del Congo, Cherubin Okende Senga. "Una situazione molto allarmante", ha scritto il ministro dei trasporti congolese in una lettera alle autorità aeronautiche congolesi, richiedendo un rapporto circostanziale, ma anche un report completo e dettagliato dell'attuale situazione del controllo del traffico aereo nei cieli del Paese.