L'eurodeputata leghista in piazza tra i tifosi dell'Inter: "Ero lì per caso"

C'era anche Silvia Sardone, consigliera comunale, eurodeputata leghista e fedelissima di Salvini, in centro a Milano per festeggiare lo scudetto dell'Inter. Gli scatti - pubblicati dalla stessa consigliera su Instagram - stanno facendo il giro del web e suscitando qualche polemica. Nella story si vedono tre foto: nella prima il maxi assembramento dei tifosi, poi due selfie dell'eurodeputata con la mascherina nerazzurra. In mezzo una breve didascalia "Forza Inter, campioni d'Italia".

Sardone, intervistata da La Stampa, ha detto di essersi trovata in Piazza Duomo per caso dato che - secondo quanto raccontato dall'esponente leghista - era andata in un grande magazzino del centro a comprare un vestito per un matrimonio. A un certo punto, ha spiegato, "mi sono arrivati i messaggini dei miei amici che mi dicevano che erano in Duomo a festeggiare lo scudetto. Mi sono affacciata, li ho salutati e sono andata a piedi verso Cairoli". Insomma, un caso del tutto fortuito.

Ma la Sardone non era l'unica esponente del centrodestra che ha festeggiato lo scudetto, in centro a Milano erano presenti anche il viceministro della Lega Alessandro Morelli e il consigliere della Lega Massimiliano Bastoni.

Per il momento non è chiaro quale sarà l'effetto dei festeggiamenti in centro a Milano. Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, dal momento che in Lombardia l'incidenza è d 14 casi ogni 100 abitanti, si può stimare con una certa dose di cautela che delle 30mila persone in piazza 45 fossero positive al coronavirus. Ma quanti siano stati i contagia è difficile dirlo.