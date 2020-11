Cosa vede un paziente Covid prima di morire: il video shock di un medico

“Questo è quello che vedrete negli ultimi istanti della vostra vita quando respirerete 40 volte al minuto e avrete un livello di ossigeno nel sangue che sta scendendo sotto gli 80”. Kenneth Remy, medico del Washington University-BJC Health System di St. Louis, ha pubblicato su Twitter un video molto duro nel quale simula cosa vede un paziente malato di Covid poco prima di essere intubato: “Spero che gli ultimi momenti della vostra vita non siano come questi”, dice nel video, girato come una soggettiva degli occhi dell’ipotetico paziente che vede il medico che sta per utilizzare il laringoscopio e il tubo endotracheale per l’intubazione. Lo ha fatto per lanciare un appello a chiunque non sia ancora convinto dell'importanza di rispettare le norme di sicurezza anti Covid, come indossare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere il distanziamento. “Perché ve lo assicuro, questo è quello che vedrete, quello che vostra madre, vostro padre, i vostri figli malati di Covid vedranno alla fine della loro vita. È una cosa seria. Vi scongiuro: per favore, applicare le regole per limitare la diffusione del coronavirus, così da prevenire la malattia per voi e per i vostri cari”, dice nel video.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE — Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020

“È certamente vero che molte persone che si ammalano di Covid sopravvivono, è la parte migliore. Ma per chi viene ricoverato in ospedale e portato nel reparto di terapia intensiva e finisce intubato, le possibilità di sopravvivere diminuiscono molto e aumenta il rischio di morte”, ha spiegato alla Bbc il dottor Remy, medico di terapie intensiva pediatrica e per adulti. “Vi assicuro: indossare la mascherina non è così scomodo come avere un pezzo di plastica piazzato in gola per aiutarvi a respirare - ha aggiunto - Vi assicuro anche che la libertà personale non ha importanza quando stai morendo”. Remy ha raconto di aver girato il video d’impulso, dopo aver visto tanti suoi colleghi alle prese nuovamente con sempre più casi di coronavirus.