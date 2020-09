Il sindaco derubato in diretta tv durante un’intervista

Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è rimasto vittima di un furto mentre si trovava in diretta tv per discutere di sicurezza e controlli anticovid.

Mentre parlava con la troupe dell’emittente PrimoCanale, Scullino si è accorto che qualcuno aveva preso il giaccone che aveva lasciato su una panchina poco distante. Insieme al giaccone è sparita anche anche la fascia tricolore di Scullino, utilizzata poco prima per un’inaugurazione e anche questa lasciata insieme alla giacca sulla panchina.

Quando si è accorto del furto, il sindaco ha interrotto per qualche secondo l’intervista per avvicinarsi alla panchina sulla quale aveva appoggiato la giacca. “Vi manderò il conto”, ha scherzato Sculino con la giornalista che in quel momento lo stava intervistando e il conduttore in studio, per poi riprendere l’intervista.