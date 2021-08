Soldato americano che salvò tre bambini torna in Italia dopo 77 anni per incontrarli

Una fotografia li ritrae tutti insieme: il soldato americano Martin Adler con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi, all'epoca appena bambini. Era il lontano ottobre del 1944. Da quella foto, scattata nei dintorni di Monterenzio, nel bolognese, sono passati 77 anni e a i protagonisti di quello scatto storico si incontreranno di nuovo. Adler, che di anni oggi ne ha 97, arriverà a Bologna dall'America per rivedere quei tre bambini diventati oggi nonni e anche bisnonni. La loro storia è stata raccontata in un libro, "I bambini del soldato Martin” (Corsiero editore), scritto da Matteo Incerti, il quale lo scorso dicembre aveva rilanciato l'appello della figlia dell'ex soldato contribuendo al ritrovamento di quelli che il quasi centenario chiama scherzosamente "i suoi bambini per sempre".

Bruno, Giuliana e Mafalda Naldi, rispettivamente 83, 79 e 81 anni, si trovavano sulla linea Gotica quando arrivarono gli alleati. Adesso vivono a Castel San Pietro e hanno visto Martin in video chiamata. "Questa volta non preparo il mio zaino per andare in guerra ma una bella valigia per un viaggio di pace, solidarietà e amicizia", ha dichiarato Adler, che atterrerà a Bologna alle 14.05 di lunedì 23 agosto, proveniente da Miami. Di qui con un fitto programma, è prevista la permanenza nell'Appennino bolognese e toscano per alcuni giorni, poi Adler partirà alla volta di Roma e Napoli, per altre tappe del suo viaggio fino alla ripartenza dalla Capitale il 4 settembre.

Il soldato Martin Adler e i bambini salvati sulla linea Gotica nel 1944

Nel 1944 Martin Adler arrivò con le truppe americane a Monterenzio e lì ebbe lungo l'incontro Bruno, Giuliana e Mafalda Naldi. Qualcuno scattò una foto, che è rimasta sempre con lui. Qualche tempo fa, Adler ha condiviso quello scatto esprimendo il desiderio di ritrovare quei bambini e grazie al tam tam social ci è riuscito.

Nel suo appello Adler aveva ricordato le circostanze del loro incontro. "C'era un grande cestino di legno dal quale uscivano strani rumori. Si muoveva qualcosa lì dentro. Io e John - un altro soldato - avevamo già il dito sul grilletto pronti a sparare. potevano esserci dei tedeschi", aveva scritto. "Poi un urlo e una donna che corse incontro urlando 'bambini, bambini!'. Era la loro mamma che urlava! Ci fermammo e da quel grandissimo cesto sbucarono tre splendidi fanciulli, due bimbe e un bimbo". "Feci il più bel sorriso del Mondo ed io e John iniziammo a ridere, felici di non aver premuto quel grilletto. Non ce lo saremmo perdonati tutta la vita".

"Volevo scattare una fotografia. Presi la mia macchina fotografica. Chiesi alla mamma il permesso. Lei mi fece capire che i bambini non erano pronti… Ancora pochi minuti e i bimbi tornarono con i migliori vestiti che avevano, tirati a lucido per scattare due foto con me (la foto con il soldato con l'elmetto, ndr) e John. Fu il momento più bello che ricordi in quell’inferno chiamato guerra. Ho un sogno. Quelle due bambine e il bambino sono ancora vivi? C’è qualcuno che si riconosce? Forse loro, o i loro figli. Mi piacerebbe parlare con loro e perché no quando finirà questo virus incontrarci di nuovo e abbracciarci. Proviamoci, sarebbe una favola di Natale ritrovarci tutti insieme".