Il soldato-paracadutista che sfonda il tetto di una casa e atterra in cucina

Una scena da film, che invece è accaduta realmente e che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben diverse. Un soldato britannico, impegnato in un’esercitazione, è atterrato nella cucina di un bungalow alla periferia di Atascadero. Pare che lo scivolo non si sia aperto completamente mentre stava per lanciarsi provocando una rovinosa caduta in una zona non programmata. Tanto spavento per un incidente che avrebbe potuto rivelarsi fatale per il soldato inglese e che invece ha riportato solo diverse ferite. Il militare aveva effettuato il lancio dell’aereo che in quel momento si trovava in volo a 15mila piedi, avrebbe dovuto essere un salto ad alta quota e bassa apertura che in gergo viene chiamato Halo.

Viene utilizzato per gli inserimenti segreti in un territorio ostile. Era un lancio di esercitazione e prima e dopo di lui si sono lanciati altri suoi colleghi. Qualcosa però è andato storto per lui, non si sa ancora cosa. Al momento lo scivolo non si aperto completamente e così la traiettoria non è stata seguita. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme e ad indicare ai soccorsi il punto esatto in cui il militare era atterrato, nel sud della California. L’uomo ha centrato in pieno un bungalow, ha sfondato il tetto ed il soppalco ed è atterrato nella cucina posta al piano terra dell’abitazione. Fortunatamente, secondo quanto raccontato dalla polizia che è intervenuta sul posto, i residenti non erano a casa quel pomeriggio.

Le immagini del soldato

Sui social e sui giornali locali sono iniziate a circolare nelle ore successive le immagini del povero soldato britannico. Lo ritraggono mentre è a terra in una cucina, schiena a terra e ancora coperto da detriti e polvere di mattoni. Aveva l’imbracatura ancora attaccata, probabilmente anche impigliata da qualche parte tra il tetto e il soppalco. È stata la polizia locale a fornire una ricostruzione di quanto è avvenuto una volta che il militare è atterrato. Pare che il soldato fosse ancora cosciente ma stordito. Si lamentava ovviamente per il dolore provato e aveva le caviglie insanguinate ma nessun’altra grave conseguenza visibile.

Trasportato in ospedale, saranno gli approfonditi accertamenti medici a verificare le reali condizioni e a scongiurare eventuali lesioni interne. Secondo quanto affermato dalla polizia, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Resterà poi da chiarire l’esatta dinamica di quello che si può definire un incidente, ma che presenta contorni poco chiari ancora. La polizia ha chiarito che tutti gli altri soldati suoi colleghi che avevano preso parte all'esercitazione e che si erano lanciati quel giorno "sono atterrati sani e salvi sul campo di atterraggio designato".