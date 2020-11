Il lavoro che hai sempre sognato: l'azienda che offre 300 sterline per dormire

Se siete appassionati di coccole e vi piace stare a letto, al calduccio sotto le coperte, questo annuncio fa per voi. La società Silentnight ha lanciato una call con la quale cerca persone disposte a farsi coccolare e soprattutto a essere pagati per questo. In palio ci sono 300 sterline più un “pacchetto coccole” fatto di materassi, cuscini, piumini e coperte progettati su misura oltre un abbonamento di un anno a Netflix. La società sta realizzando una ricerca di mercato e per questo è a caccia di cinque persone che possano sottoporsi ai loro test. L'obiettivo dell'azienda è realizzare i cosiddetti “pacchetti coccole” su misura per le persone tenendo conto delle loro caratteristiche fisiche, delle loro esigenze e abitudini.

L'esercito di pigiami

“Stiamo cercando un nuovo esercito di pigiami per fornire un feedback vitale sui nostri prodotti. I dormienti sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, con desideri, esigenze e preferenze personali diverse, quindi i nostri “pacchetti coccole” saranno personalizzati per ogni volontario. Una volta raccolte le caratteristiche dei volontari i pacchetti verranno spediti a casa delle persone che dovranno testarli. “Ovviamente, il ruolo prevede il lavoro notturno, la mattina presto e un po' di lavoro sotto copertura” scherzano dall'azienda nell'annuncio. Attualmente sono a disposizione solo cinque posti per questo ruolo. L'azienda chiede per la candidatura una lettera di presentazione con la quale il candidato spieghi perché è la persona giusta per ricoprire questo ruolo.

Cercasi appassionati del sonno

“Stiamo cercando candidati che prendano sul serio il sonno. Se non riesci a resistere a una siesta nel pomeriggio, se sei il tipo di persona che passa tutto il giorno a contare le ore fino all'ora di andare a dormire, o se ti ritrovi a fare un sonnellino alla sveglia ogni mattina, questo è il tuo momento” recita ancora l'annuncio che c'è da dire è allettante anche per le persone più attive ma che avrebbero bisogno di un periodo di riposo. Se ritenete di far parte dell'esercito di pigiami che cercano oltre Manica non vi resta altro che preparare una bella lettera con le vostre motivazioni e tentare. Visto il periodo, trovare qualcuno che vi paghi per dormire, è solo un sogno a occhi aperti.