Sondaggi: Fratelli d'Italia supera il M5s

I sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che il MoVimento 5 Stelle è il quarto partito d'Italia e viene superato da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, mentre il gradimento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte scende e per il governo è il momento più difficile dall'inizio della pandemia.

Quanto alle intenzioni di voto, la Lega si conferma al primo posto con il 25,5% e risulta in aumento di 1%. A seguire il Pd con il 20,6%, sui livelli di fine ottobre, poi Fratelli d’Italia (15,5%) che, sebbene in flessione di 0,4%, scavalca il M5S (15%, in calo di 0,9%). Forza Italia consolida la propria posizione con l’8%, ma non sembra trarre vantaggi dall’apertura al dialogo con la maggioranza da parte del presidente Berlusconi. Tre le altre forze politiche, da segnalare l’aumento di Sinistra Italiana/Leu che si attesta al 3,2%, seguita da Azione (3%), Italia viva (2,8%), Europa verde (2%) e +Europa (1,9%). L’area dell’astensione e dell’indecisione sale al 41%.