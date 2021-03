I sondaggi politici di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli durante DiMartedì dicono che Giuseppe Conte è attualmente il leader politico più apprezzato dal campione della rilevazione, il quale è convinto che attualmente sia la Lega a guadagnare consensi dal governo Draghi.

Sondaggi politici: Conte il leader più apprezzato

Secondo i sondaggi politici di DiMartedì Giuseppe Conte, attuale leader del MoVimento 5 Stelle, ha il gradimento del 64% della popolazione, seguito nella classifica dal ministro della Salute Roberto Speranza con il 41% e da Giorgia Meloni con il 37%. Seguono Matteo Salvini con il 33% ed Enrico Letta con il 32%, mentre subito dopo arrivano Silvio Berlusconi (29%), Vito Crimi (18%) e Matteo Renzi (12%) che chiude la classifica.

Il campione ha risposto anche alla domanda su quale forza politica stia ottenendo i maggiori consensi dal sostegno al governo Draghi. La Lega guida la classifica con il 23%, seguita dal Partito Democratico con il 13%, da Forza Italia con il 12%. Poi ci sono il M5s con il 7%, Italia Viva con il 3%, Articolo 1 - Mdp con l'1%. Sempre secondo i sondaggi politici di Ipsos attualmente il governo Draghi sta convincendo il 48% del campione, mentre il 28% è critico. Il piano vaccini del generale Figliuolo sta funzionando bene per il 39% del campione e male per il 36%.

Per gli italiani poi il condono inserito nel Decreto Sostegni è un'ingiustizia per il 40% ed è invece giusto e andrebbe esteso per il 34%. Secondo il campione un condono fiscale è apprezzabile soltanto se si restituisse la stessa quota condonata a chi ha pagato tutto (lo vorrebbe il 35% degli interrogati). È inaccettabile invece per il 27% ed è invece giustificato per il 17%.

Sondaggi oggi: Lega in calo nella rilevazione di Swg

Nella rilevazione di Swg raccontata da Enrico Mentana durante il Tg di La7 la Lega è al 23,3%, in calo dello 0,9% rispetto al 24,2% rilevato la settimana scorsa. Il Partito Democratico invece cresce di un +1,6% e arriva al 19%, mentre il MoVimento 5 Stelle è il terzo partito e approda al 17,5%, in crescita di mezzo punto percentuale. Fratelli d'Italia è sostanzialmente stabile (17,1%, +0,1%) mentre Forza Italia cresce di più dei "colleghi" di centrodestra e approda al 6,7% (+0,2%). Stessa percentuale di crescita per Azione di Carlo Calenda che però è al 3,4%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Sinistra Italiana è al 2,4% e perde lo 0,4%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,3% e cresce dello 0,1%. Anche Mdp - Articolo 1 è in calo (-0,3%) ed è al 2,1% nelle preferenze del campione di Swg. I Verdi sono al 2% (+0,1%), Più Europa registra un clamoroso tonfo perdendo lo 0,8% (ora è all'1,2%) mentre le altre liste sono accreditate complessivamente dello 0,3%.

Nelle rilevazioni della scorsa settimana di Cartabianca secondo Emg la Lega era il primo partito con il 22% delle preferenze ma perdeva mezzo punto percentuale rispetto alla settimana scorsa, mentre il MoVimento 5 Stelle arretrava dell'1,4% ed è al 20%. Fratelli d'Italia era al 16,8% e guadagnava uno 0,4% mentre il Pd compiva un balzo del 2,1% rispetto alla scorsa settimana e arrivava al 16,1%. Forza Italia era al 6,5% (-0,3%) e Italia Viva al 4% (anche la formazione di Renzi perde lo 0,3%). Azione di Carlo Calenda era al 2,9% mentre i Verdi erano all'1,9%. Seguivano Sinistra Italiana con l'1,8% (in crescita dello 0,1%), Articolo 1 - Mdp con l'1,6% e Più Europa con l'1,5% (perde lo 0,3% dopo le dimissioni di Bonino e il caos nel congresso). Chiudeva la graduatoria Cambiamo! di Giovanni Toti con l'1,3%.