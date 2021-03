Sondaggi politici: la base M5s vuole Conte leader e l'alleanza con il Pd

I sondaggi politici di Ilvo Diamanti per Demos & Pi dicono che gli elettori del MoVimento 5 Stelle vogliono per il 70% Giuseppe Conte leader M5s invece del direttorio. E la maggioranza di loro ritiene utile un'alleanza con il Pd

Il sondaggio di Demos & Pi illustrato oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica parla degli elettori del MoVimento 5 Stelle e certifica l'apprezzamento per Giuseppe Conte, che per sette su dieci deve essere il nuovo capo del M5s.

Niente direttorio, quindi, come era stato previsto dalle ultime modifiche allo Statuto. Sei su dieci vogliono un nuovo leader mentre meno di quattro (ovvero il 37%) preferirebbero un organo plurale. La figura di Conte sembra aver ricostruito un clima di maggiore fiducia intorno al partito. Oltre il 70% dei suoi elettori, infatti, afferma di non aver dubbi sulla scelta di Conte come nuovo capo politico Gli altri leader raccolgono frammenti di consenso: Luigi Di Maio il 6 per cento, Di Battista, Crimi, lo stesso Grillo il 3%. Il M5s, nelle intenzioni dei suoi elettori, si presenta, quindi, come un soggetto politico “personalizzato", come del resto anche la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

Un terzo degli elettori M5s ritiene anche giusto costruire un'alleanza elettorale con il Partito Democratico. Il 40% invece preferirebbe un’alleanza senza vincoli:

Quasi l’esatto inverso di ciò che pensano gli elettori del Pd, tra i quali il 40% si dice favorevole a realizzare una coalizione, mentre il 30% preferirebbe un’intesa, senza rinunciare alla propria autonomia. Tuttavia, circa il 70% della base dei due partiti immagina e vorrebbe un percorso comune. Pur mantenendo la propria specificità e la propria autonomia. Senza divenire, cioè, un “PDa5S”.

Secondo Demos & Pi dopo l’estate del 2019 nel M5s si è verificato uno spostamento verso sinistra, che risulta particolarmente accentuato nell’ultimo anno. Probabilmente influenzato dal cambiamento di alleanze e di posizione del partito sullo scenario politico nazionale.

Un’interpretazione che risulta avvalorata dalla vicinanza espressa dagli elettori del M5S verso gli altri partiti. Infatti, la base del M5S insegue le – e si adatta alle – scelte e alleanze del gruppo dirigente del partito. Così, da (Centro) Destra si sposta a (Centro) Sinistra. E, mentre si allontana dalla Lega, si avvicina al Pd e a LeU.

Intanto i sondaggi politici confermano la crescita dei grillini e le perdite dei Dem. Secondo la rilevazione di Index Research per Piazzapulita di giovedì scorso la Lega è al 24% e cresce dello 0,6% rispetto a due settimane fa mentre il Partito Democratico è sì al secondo posto nelle preferenze del campione con il 18%, ma perde l'1,1%. Al terzo posto c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che ha quadruplicato i suoi voti rispetto alle elezioni del 2018 e ora è al 16,6%, in crescita dello 0,1% rispetto a due settimane fa. Il M5s, con Conte leader, è al 15,3% e guadagna lo 0,8%.

A Forza Italia il sondaggio politico di Index Research attribuisce il 7% (-0,1% rispetto a due settimane fa) e Azione di Carlo Calenda è al 3,9% (-0,1%) mentre Sinistra Italiana arriva al 3,8% (+0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,8% (-0,1%). Infine, la fiducia in Draghi è al 63%, in calo di quasi un punto percentuale mentre quella nel suo governo è al 46% (-0,4%).

Martedì i sondaggi politici sui dati di Ipsos e Emg per DiMartedì e Cartabianca confermavano la crescita di Fratelli d'Italia - sopra il Partito Democratico - e la Lega come primo partito il primo partito, anche se c'è una sorpresa: secondo il campione di Nando Pagnoncelli gli italiani preferirebbero Conte e Letta a Salvini e Meloni al governo dopo l'esperienza Draghi. Nel dettaglio secondo la rilevazione di Emg la Lega era il primo partito con il 22% delle preferenze ma perdeva mezzo punto percentuale rispetto alla settimana scorsa, mentre il MoVimento 5 Stelle arretrava dell'1,4% ed è al 20%. Fratelli d'Italia era al 16,8% e guadagnava uno 0,4% mentre il Pd compiva un balzo del 2,1% rispetto alla scorsa settimana e arrivava al 16,1%. Forza Italia era al 6,5% (-0,3%) e Italia Viva al 4% (anche la formazione di Renzi perde lo 0,3%). Azione di Carlo Calenda era al 2,9% mentre i Verdi erano all'1,9%. Seguivano Sinistra Italiana con l'1,8% (in crescita dello 0,1%), Articolo 1 - Mdp con l'1,6% e Più Europa con l'1,5% (perdeva lo 0,3% dopo le dimissioni di Bonino e il caos nel congresso). Chiude la graduatoria Cambiamo! di Giovanni Toti con l'1,3%.