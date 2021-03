I sondaggi politici di Emg presentati da Bianca Berlinguer durante Cartabianca raccontano di un Partito Democratico in grande crescita dopo l'elezione di Enrico Letta a segretario anche se per ora il terzo partito rimane ancora Fratelli d'Italia, che si avvicina al M5s.

Sondaggi politici oggi: Fdi sopra il PD ma gli italiani preferiscono Letta e Conte a Salvini e Meloni

Nel dettaglio secondo la rilevazione di Emg la Lega è il primo partito con il 22% delle preferenze ma perde mezzo punto percentuale rispetto alla settimana scorsa, mentre il MoVimento 5 Stelle arretra dell'1,4% ed è al 20%. Fratelli d'Italia è al 16,8% e guadagna uno 0,4% mentre il Pd compie un balzo del 2,1% rispetto alla scorsa settimana e arriva al 16,1%. Forza Italia è al 6,5% (-0,3%) e Italia Viva al 4% (anche la formazione di Renzi perde lo 0,3%). Azione di Carlo Calenda è al 2,9% mentre i Verdi sono all'1,9%. Seguono Sinistra Italiana con l'1,8% (in crescita dello 0,1%), Articolo 1 - Mdp con l'1,6% e Più Europa con l'1,5% (perde lo 0,3% dopo le dimissioni di Bonino e il caos nel congresso). Chiude la graduatoria Cambiamo! di Giovanni Toti con l'1,3%.

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli durante DiMartedì si concentrano sul Partito Democratico: gli elettori sono per il 34% pensionati, per il 20% impiegati o insegnanti, per il 13% casalinghe, per il 13% operai e affini. Per età il 35% ha oltre 65 anni. Il giudizio su come il governo Draghi sta apprezzando la pandemia dice che prevale l'apprezzamento (48% contro 38%, il 14% non risponde). Il Partito Democratico raccoglie il 18,9%, un punto in più rispetto alla settimana precedente. La risposta alla domanda "Chi vorreste dopo Draghi?" è a sorpresa: il 39% del campione preferirebbe un ticket formato da Giuseppe Conte ed Enrico Letta rispetto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sui vaccini dopo la vicenda AstraZeneca prevale il pessimismo: il 44% non vorrebbe fare il vaccino AstraZeneca, il 29% lo accetterebbe.

Sondaggi: vaccino Astrazeneca rifiutato dal 44% degli italiani

I dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico dicono invece che Il PD è crollato nei consensi dopo le dimissioni di Zingaretti. Il calo del PD, dopo le dimissioni del segretario Zingaretti, è visibile un po’ in tutti gli istituti. Il partito è sceso al 17,3%, e dietro la Lega, ora al 23,1%, la gara si fa accanita per il secondo posto. Perché dietro il PD vengono subito Fratelli d’Italia il 16,9% e il Movimento 5 Stelle al 16,8%. Con quest’ultimo che invece avanza, e non poco, sulla scorta sia delle dimissioni del segretario PD sia dell’arrivo alla leadership di Conte. Tra i partiti con meno del 10% Forza Italia è ora al 7,7%, mentre aumenta l’area della sinistra radicale con gli ex LeU Sinistra Italiana e Articolo 1 che arrivano al 4,1%. Azione è poi al 3,1%, superando sia Italia Viva, al 2,6%, sia +Europa, all’1,9%.

Infine, una simulazione con tre scenari politici, applicando il “Mattarellum” invocato da Letta. YouTrend, con Cattaneo, Zanetto &Co, e che si è basata sui sondaggi dell’ultima Supermedia per Agi, elaborata l’ 11 marzo dice che il centrodestra vincerebbe se Pd e M5S corressero divisi. Ma trionferebbe anche contro i giallorossi uniti, se i centristi di Renzi, Calenda e Bonino andassero comunque da soli. Solo se la coalizione di Salvini, Meloni e Berlusconi dovesse sfidare un’alleanza di tutte le altre forze politiche, la partita finirebbe in un pareggio. Ciascuna delle 3 simulazioni è basata su un diverso schema di coalizioni. Il sistema elettorale prevede una forte quota maggioritaria (75% dei parlamentari eletti nei collegi uninominali) e una proporzionale del 25% (liste bloccate alla Camera e scorporo al Senato).