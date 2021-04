I sondaggi politici di Index Research presentati ieri da Corrado Formigli durante Piazzapulita dicono che la fiducia degli italiani nei confronti di Mario Draghi e del suo governo è in calo e raggiunge il punto più basso da quando l'esecutivo è all'opera. Sempre più popolare è invece il leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte, mentre cala la popolarità di Matteo Salvini.

Sondaggi politici oggi: la fiducia degli italiani nel governo Draghi è al punto più basso

I sondaggi politici di Index Research descrivono una traiettoria del consenso in diminuzione per l'attuale premier, anche se i numeri restano ancora alti. Nel dettaglio, la fiducia in Draghi è partita dal 63,9% ai primi di marzo e a poco più di un mese di distanza è arrivata al 59,8%, perdendo lo 0,2% rispetto all'ultima rilevazione. Quella nei confronti del governo è partita dal 46,7% ed è arrivata al 44,3% (il calo percentuale in una settimana è stato dello 0,3%).

Secondo la rilevazione di Index Research per Piazzapulita il governo sta anche rallentando troppo sulle riaperture: bisognava riaprire prima per il 48,6% degli italiani, mentre il 41% è d'accordo con il governo è il 6,2% pensa che bisognasse tenere tutto chiuso ancora per altro tempo.

Infine c'è la fiducia nei leader politici. Quella in Giuseppe Conte è attualmente al 37% e l'ex avvocato del popolo guadagna un punto in una settimana. A inseguirlo c'è Giorgia Meloni, che convince il 36% degli italiani mentre al terzo posto c'è il neo-segretario del Partito Democratico Enrico Letta con il 33%. Matteo Salvini è al 28% e perde un punto percentuale così come Luigi Di Maio che però è al 18%, mentre Carlo Calenda è al 17% e Silvio Berlusconi è al 16%. Chiude la classifica Matteo Renzi con l'11%.

Sondaggi politici oggi: la media Youtrend/AGI

Secondo la media dei sondaggi politici di Youtrend e Agi invece la Lega resta in prima posizione nelle preferenze degli italiani anche se i suoi risultati non sono brillanti. Il Partito Democratico è in risalita ma ancora deve tornare ai livelli pre-dimissioni di Zingaretti. C'è invece una lotta serrata per il terzo posto tra FDI (nuovo record: 17,2%) e M5S. Dietro i 4 principali partiti, che sono racchiusi in meno di 6 punti, c'è quasi il vuoto, con Forza Italia in calo e staccata di quasi 10 punti dal M5S. Tra le componenti di maggioranza, quella giallo-rossa sembra piu' in forma rispetto a quella di centrodestra, una dinamica che riflette probabilmente gli atteggiamenti sul tema riaperture/restrizioni.

SUPERMEDIA LISTE: Lega 22,9 (-0,1) PD 18,6 (+0,6) FDI 17,2 (+0,3) M5S 17,0 (+0,1) Forza Italia 7,5 (-0,3) Azione 3,3 (=) Italia Viva 3,2 (+0,1) Sinistra Italiana 2,2 (=) Art.1-MDP 1,8 (-0,2) +Europa 1,6 (=) Verdi 1,6 (+0,1);

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO: Maggioranza Draghi 77,2 (+0,3) di cui:

- giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,4 (+0,4)

- centrodestra (Lega-FI-Toti) 31,8 (=)

- centro liberale 8,0 (=)

Opposizione dx (FDI) 17,2 (+0,3)

Opposizione sx (SI) 2,2 (=)

- giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,4 (+0,4) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 31,8 (=) - centro liberale 8,0 (=) Opposizione dx (FDI) 17,2 (+0,3) Opposizione sx (SI) 2,2 (=) SUPERMEDIA COALIZIONI POL18 Centrodestra 49,0 (+0,3) Centrosinistra 26,7 (+0,6) M5S 17,0 (+0,1) LeU 4,0 (-0,2) Altri 3,3 (-0,8)