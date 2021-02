Sondaggi politici: Giorgia Meloni guadagna voti sulla Lega penalizzata dal governo Draghi

Le rilevazioni di SWG per il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana dicono che Fratelli d'Italia conquista i consensi in uscita dal Carroccio, mentre perdono il Partito Democratico e Italia Viva. Anche Forza Italia cresce

I sondaggi politici di Swg per il Tg di La7 illustrati ieri da Enrico Mentana descrivono orientamenti di voto che cominciano già a cambiare dopo il debutto del governo Draghi e della sua maggioranza-monstre che vede insieme la Lega, il Partito Democratico, il MoVimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali. La stima degli orientamenti di voto che l'istituto Swg consegna il 22 febbraio 2021 vede la Lega in perdita dello 0,4% al 23,1%, il Partito Democratico che decresce di mezzo punto percentuale e si fissa al 18,3% e il MoVimento 5 Stelle attualmente stabile al 15,4%.

Sondaggi politici oggi: SWG per il Tg di La7

Invece Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che è l'unica opposizione insieme a Sinistra Italiana al governo Draghi in Parlamento, come da previsioni comincia a crescere e lo fa tumultuosamente: +1,3% in una sola settimana e non è difficile immaginare che la percentuale di voti incamerati raccolga tutti quelli persi dal Carroccio in questi giorni. Ma il balzo di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nei sondaggi politici del Tg di La7 non è spiegabile soltanto con la percentuale di consensi persi dalla Lega, visto che nel frattempo un altro partito che appoggia il governo Draghi, ovvero Forza Italia, guadagna invece un +0,6%.

E allora bisogna pensare che la crescita di consensi di Meloni sia spiegabile anche con la possibilità che il partito stia guadagnando voti anche tra chi si asteneva e proprio in virtù della scelta di andare all'opposizione del governo Draghi. Perde voti invece Azione di Carlo Calenda e la percentuale di decremento (.0,4%) non può che essere significativa per un partito che è accreditato soltanto del 3,9% nei sondaggi.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Italia Viva di Matteo Renzi perde addirittura di più di Azione: mezzo punto percentuale in meno e un 2,6% di intenzioni di voto nei sondaggi, appena sopra a Sinistra Italiana che adesso nelle rilevazioni è divisa da MdP Articolo 1 visto che Nicola Fratojanni e gli altri hanno deciso di andare all'opposizione di Draghi mentre Speranza e Bersani sono al governo (e hanno conservato il ministero che era arrivato all'epoca del governo Conte Bis) e guadagnano invece un +0,3% arrivando all'1,8%. I Verdi rimangono stabili mentre +Europa, che appoggia il governo Draghi anche se non ha rappresentanti nell'esecutivo, perde uno 0,2%.

C'è da segnalare che nella rilevazione Swg per il Tg di Mentana della scorsa settimana la Lega aveva già perso mezzo punto percentuale, scontando il sì al governo Draghi e le tante conferme rispetto a quello di Conte che il Carroccio aveva contestato (su tutte quelle di Speranza, Arcuri e Lamorgese). Fratelli d'Italia però all'epoca perdeva uno 0,4%, dando già a qualche commentatore la possibilità di sostenere la bislacca tesi secondo la quale stesse scontando il no al governo Draghi. La forte ripresa del partito di Meloni, che avrà comunque altri alti e bassi in questi tempi, è invece destinata a durare nel tempo nella misura in cui SuperMario farà SuperMario (e si potrà raccogliere intorno a Fratelli d'Italia tutta quell'opposizione che creerà lo scontento).

Il 12 febbraio scorso abbiamo illustrato anche i risultati di un sondaggio condotto nelle ultime 24 ore per Radio1 Rai e il Giornale Radio dall'Istituto Demopolis. Favorevole al nuovo governo era oltre l'80% di chi vota il Pd e Forza Italia; a favore del governo Draghi sono anche sette elettori su dieci della Lega e quasi i due terzi degli elettori del Movimento 5 stelle. Si tratta di due dati che, spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento, "hanno registrato un incremento molto significativo negli ultimi giorni, dopo le posizioni espresse dai leader dei due partiti".