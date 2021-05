"Otto morti e feriti in una sparatoria in una stazione ferroviaria in California"

Si contano 8 morti in una sparatoria a San Jose, in California, dove la polizia è intervenuta per neutralizzare l'aggressore che avrebbe aperto il fuoco nel deposito di uno scalo ferroviario della società di trasporto locale, Valley Transportation Authority.

Lo sceriffo della contea di Santa Clara ha fatto sapere che l'aggressore è stato neutralizzato. Un portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Clara, in California, ha confermato che ci sono stati diversi morti e feriti. Tra le vittime, anche impiegati della Valley Transportation Authority.

I media locali parlano di un a sparatoria all'interno delle strutture della metropolitana leggera che si trova accanto al dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Clara e di fronte a un'autostrada.

Our hearts are pained for the families of those we have lost in this horrific shooting. The shooter is deceased, and more information will be provided at 9:30am.