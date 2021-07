Il clamoroso errore di Spike Lee che annuncia in anticipo il vincitore del festival di Cannes

Spike Lee ha annunciato la Palma d'oro del festival di Cannes, Titane di Julia Ducournau, per errore essendo all'inizio della cerimonia. L'incidente clamoroso poco fa e non sembra affatto uno scherzo, con la platea sotto choc. Il film è realmente il più accreditato per la Palma ma la certezza si avrà a fine serata, come da prassi.

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d'or ? #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Titane succede a Parasite del sudcoreano Bong Joon-ho, incoronato vincitore di Cannes nel 2019, nell'ultima edizione prima del Covid del premio più prestigioso nel panorama del cinema internazionale.

I vincitori del Festival di Cannes