Si sente male mentre aspetta la sposa all'altare e muore pochi minuti prima delle nozze

Ancora pochi minuti e Paul Wynn si sarebbe unito in matrimonio con la sua Alison. Ma mentre la sposa camminava per raggiungerlo, Paul ha avuto un malore ed è morto. La tragedia nei locali del municipio di Saltcoats, nell'Ayrshire, in Scozia. L'uomo aveva saputo di essere gravemente malato poco tempo prima e appena una settimana prima delle nozze aveva saputo dai medici di essere ormai in fase terminale. Paul, 57 anni, ed Alison, 38, avevano deciso di sposarsi il prima possibile, anticipando le nozze già previste, fissandole al 25 giugno. Ma quello che sarebbe dovuto essere un momento di gioia si è trasformato in un giorno di indicibile dolore.

La coppia stava insieme da più di vent'anni e insieme avevano avuto cinque figli. Alison è stata la prima ad accorgersi che Paul aveva qualcosa che non andava. Poco prima, l'uomo era sembrato molto affaticato, tanto che era stato necessario allentare il kilt che indossava e farlo sedere su una delle sedie dell'ufficio, con la quale era stato poi fatto salire in ascensore per raggiungere il luogo dove si sarebbe svolta la cerimonia. "L'ho chiamato per nome un paio di volte, non si è voltato e non mi ha guardato. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e ho iniziato a gridare il suo nome", ha ricordato Alison, parlando ai quotidiani locali. Paul è stato subito soccorso, anche con l'uso di un defibrillatore, ma ormai per lui non c'era più niente da fare. “Se avessi saputo che avevamo così poco tempo avrei cercato di organizzare il matrimonio ancora prima", ha detto Alison, distrutta dal dolore. "Eravamo la sua vita, avrebbe fatto qualsiasi cosa per i suoi figli. Avrebbe mosso mari e monti per loro e tutti lo adoravano", ha rircordato la donna.

A maggio di quest'anno, Paul si era rivolto al medico di famiglia perché aveva notato una serie di strani e preoccupanti sintomi. Una tac aveva rivelato un cancro al pancreas. La diagnosi aveva spinto Paul e Alison ad anticipare il matrimonio, originariamente fissato per il 16 luglio. Inizialmente i medici gli avevano dato tra le 6 settimane e i due mesi vita.

Un'amica della coppia ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la famiglia di Paul. Lui e Alison hanno messo al mondo cinque figli: Sandy (20 ann), Tarquin (15), Marcus (13), Louise (8) e Poppy (4). Paul aveva anche altri sei figli.