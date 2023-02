La rassegna stampa del 27 febbraio

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Le notizie da sapere per iniziare la giornata.

LA STRAGE DI MIGRANTI. Il bilancio potrebbe salire oltre i 100 migranti morti in Calabria, sul litorale di "Steccato" di Cutro. Per ora 59 cadaveri recuperati e 80 persone salvate. Un vecchio peschereccio partito 4 giorni prima dalla Turchia si è spezzato a 150 metri dalla riva dopo aver urtato uno scoglio. Depotenziato il soccorso pubblico, ostacolato quello "privato" delle Ong, senza un servizio europeo di ricerca e soccorso, le tragedie nel Mediterraneo continueranno finché le politiche europee, chiudendo o rendendo quasi impossibili i canali legali, abbandoneranno i migranti sulle rotte illegali. Il 3 ottobre 2013 a poche miglia del porto di Lampedusa un naufragio causò 368 morti accertati. Dopo pochi giorni scattò l'operazione Mare nostrum, una vasta missione italiana di salvataggio in mare dei migranti che durò un anno. Improbabile che la strage di ieri dia il là a qualcosa di simile.

ELLY SCHLEIN. A sorpresa, Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico. Alle primarie di ieri ha ottenuto il 54 per cento, vincendo contro il favorito Bonaccini. Per la prima volta una segretaria Pd donna. Per la prima volta una donna alla guida del governo e una a capo del primo partito di opposizione (in base ai voti delle elezioni politiche). Il vasto mondo del centrosinistra ha espresso voglia di cambiamento rispetto al passato recente. Ha vinto una leader che piace più agli elettori che agli iscritti al partito. Qui un commento su cosa dobbiamo aspettarci ora.

CRIMEA. Il governo ucraino ha ribadito ieri di voler riprendere il controllo di tutti i territori occupati, compresa la Crimea. E lo ha fatto, non a caso, nell'anniversario dell'inizio di quel processo che nel 2014 portò all'annessione illegale della penisola da parte di Mosca. Poi si è detto pronto a lanciare una controffensiva in primavera. Ma una soluzione militare del conflitto in Ucraina con il ritorno ai confini del 1991 (quindi Crimea e Donbass a Kiev) viene giudicata improbabile da quasi tutti gli esperti militari.

PASTICCIO RDC. Un pasticcio, come altro definirlo? Il governo Meloni ha deciso di abolire il reddito di cittadinanza dal 1°gennaio 2024. Ma con la legge di bilancio sono state abrogate pure le norme che definiscono il reato di indebita appropriazione del Rdc, con tutte le pene del caso: abolitio criminis, in gergo. Colpo di spugna, insomma, per tutti i furbetti passati e presenti. La maggioranza, con un po' d'imbarazzo, forse dovrà predisporre addirittura un decreto d'urgenza per risolvere la faccenda. Un ginepraio.

NESSUNA TRACCIA DEL BOSS. Non si trova Marco Raduano detto "Pallone", capomafia del Gargano, evaso dal carcere nuorese di 'Badu e Carros. Seppur in "alta sicurezza", era un detenuto comune. Si indaga per capire se (probabile) abbia avuto aiuti esterni per la fuga una volta calatosi col lenzuolo dal muro di cinta. Le carenze di personale della struttura avrebbero avuto un peso decisivo: si era addirittura procurato in qualche modo la chiave per uscire dal reparto. Ci si è accorti della sua assenza solo dopo ore. Un vantaggio temporale che potrebbe avergli addirittura permesso di lasciare la Sardegna.

Vi segnalo inoltre:

La maggioranza sarà costretta a un dietrofront sui balneari: le gare volute dalla Ue in un modo o nell'altro probabilmente si faranno, forse con le compensazioni volute da Draghi, ovvero senza penalizzare troppo chi ha già fatto investimenti importanti.

L'anarchico Alfredo Cospito continua lo sciopero della fame contro il 41 bis: le sue condizioni potrebbe aggravarsi in qualsiasi momento alla luce della sospensione degli integratori. Timori per un possibile salto di qualità delle rivendicazioni, con il rischio di violenze nei confronti di rappresentanti dello Stato.

La pandemia di Covid provocata da una fuga da un laboratorio in Cina? L'ipotesi non è più così irrealistica, secondo quanto emerge da un rapporto di intelligence classificato recentemente consegnato alla Casa Bianca e a membri chiave del Congresso Usa.

Nonostante gli appelli alla distensione, continuano gli scontri in Cisgiordania, dove ieri sono stati uccisi in un attentato due fratelli israeliani. In serata, è morto un palestinese a Zatara.

Centinaia di alunne sono state avvelenate negli ultimi mesi nella città iraniana di Qom, nel tentativo di costringere le scuole femminili a chiudere.

La Nigeria ha votato per scegliere il nuovo presidente: qui vi avevamo raccontato perché sono le elezioni più importanti al mondo nel 2023.

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato all'ospedale di Bassano (Vicenza) dopo essere stato colpito da meningite da meningococco di tipo B: è grave.

Una donna di 85 anni è stata uccisa in casa a Capodarco di Fermo. Indagato il marito, di 88 anni.

Giallo a Torre Annunziata (Napoli): trovato in mare un cadavere con una corda al collo.

Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, dovrà scontare 7 anni e mezzo di carcere. "Fategli fare il bonifico di 200 mila euro e ammazzatelo": così avrebbe minacciato un imprenditore.

Oggi i funerali solenni di Maurizio Costanzo, alle 15, nella Chiesa degli artisti a Roma, in Piazza del Popolo. La formula delle esequie solenni è prevista in caso di eventi luttuosi che colpiscano in modo particolare la coscienza comune.