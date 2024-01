Deputato con pistola (è bufera), incentivi record per cambiare auto, come si spiega l'inferno di Tokyo, "nuova" strategia di Putin e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 3 gennaio 2024.

SCANDALO POZZOLO. Il giovane deputato Emanuele Pozzolo (Fratelli d'Italia), alla prima e probabilmente ultima legislatura, è indagato per lesioni aggravate: è sua la pistola che nella notte di Capodanno ha ferito un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro, alla festa nei locali della Pro loco a Rosazza. Si è sottoposto al test per rilevare tracce di polvere da sparo sulle mani e sui vestiti la mattina del primo gennaio, solo ore dopo lo sparo. In un primo momento si era rifiutato per l'immunità parlamentare, che ha confermato respingendo la richiesta di sequestro degli abiti. Pozzolo dice di non essere stato lui a sparare, ma ci sono molti dubbi in merito. Deputati dell'opposizione chiedono chiarezza: entrava armato anche alla Camera, visto che gli eletti non vengono controllati all'ingresso del palazzo? Meloni, che viene definita "molto irritata", avrebbe volentieri fatto a meno di domande su deputati dal grilletto facile nell'attesa maxi-conferenza stampa di domani. Ci saranno anche interrogazioni parlamentari.

UCCISO NUMERO DUE DI HAMAS. Un drone israeliano ha ucciso a sud di Beirut il numero due dell'ufficio politico di Hamas, Saleh al-Arouri. Non "uno qualsiasi", era una figura di primissimo piano: responsabile di Hamas in Cisgiordania e fondatore delle brigate al-Qassam, il loro braccio armato. Era il grande teorico dei sequestri e senza dubbio tra i vertici del movimento islamista palestinese quello più vicino all'Iran. Stop immediato ai colloqui di Hamas e Israele sulla proposta egiziana in tre punti per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Si va verso una lunghissima guerra.

LA STRATEGIA DI PUTIN. Devastanti raid russi sulle città ucraine, Kiev e Kharkiv colpite da uno dei più massicci bombardamenti da febbraio 2022. Appello ai Paesi occidentali: "Servono più armi". Il muro dei repubblicani negli Usa e dell'Ungheria in Europa fanno però realisticamente temere a Zelensky un indebolimento del sostegno. L'ultima esibizione di forza di Putin gli serve a livello interno per consolidare il consenso in vista delle elezioni tra due mesi. "Ai russi promette esattamente quello che offriva alle sue prime elezioni, 24 anni fa: la guerra - scrive Anna Zafesova sulla Stampa - In un Paese che, con gli zar come con i comunisti sovietici, per tradizione equipara la forza alle armi e considera la guerra la massima manifestazione di potenza, bombardare i vicini non è un orrore, non è nemmeno un errore. Non è un caso lo faccia proprio nel giorno in cui la Russia assume la presidenza dei Brics, e in cui l'organizzazione si allarga a nuovi membri, tra cui alleati di Mosca come l'Iran e l'Egitto: uno sfoggio di 'forza' con il quale il Cremlino forse spera di fare colpo sul Sud globale".

LA CAUSA DELL'INCIDENTE AEREO. Un volo di linea della Japan Airlines si è scontrato con un velivolo della guardia costiera, impegnato in una missione di soccorso per le vittime del sisma, e ha preso fuoco sulla pista di atterraggio dell'aeroporto di Haneda, a Tokyo. Salve le 379 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, almeno 5 morti tra i membri dell'equipaggio della guardia costiera. Le immagini impressionanti fanno il giro del mondo. Le cause dell'incidente non sono chiare: è altamente probabile che uno dei due comandanti abbia frainteso un'istruzione od omesso di fare il "readback", cioè di rileggere ad alta voce le istruzioni appena ricevute, come richiede la prassi. Escluso un errore della torre di controllo. L'Airbus A350 è uno dei primi jet commerciali a essere realizzato con materiali compositi in fibra di carbonio, che sembrano aver resistito bene alla collisione iniziale e ai primi minuti dell'incendio. Prima che le fiamme, inevitabilmente, divorassero tutto.

INCENTIVI RECORD. Sarà un anno di super incentivi per chi vorrà comprare auto elettriche (ma ce ne saranno, un po' meno corposi, anche per quelle a motore termico): non ci sono ancora numeri ufficiali e la burocrazia per renderli effettivi in tempi rapidi in questi ambiti è farraginosa, ma secondo una bozza le agevolazioni allo studio del governo nel caso delle vetture "full electric" partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750, se si rottama un'auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30 mila euro, mentre l'aiuto per l'acquisto di un veicolo ibrido va da 4 a 10 mila euro, e quello per un'auto a basse emissioni dai 1.500 ai 3.000 euro. L'intervento riguarda anche veicoli commerciali, taxi e noleggi a lungo termine. Nel 2023 sono state immatricolate in Italia oltre 1,5 milioni di auto, il 18,9% in più rispetto all'anno precedente.

CARTA ACQUISTI. Si rinnova il programma "Carta Acquisti" dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che, se rientrano nei criteri Isee previsti per le diverse categorie, potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette. La domanda, completamente gratuita per gli aventi diritto, potrà essere presentata alle poste compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell'Economia. I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti potranno usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

Vi segnalo inoltre, in breve:

UCCISA DAL NIPOTE. "Pensavo fosse scarica". Gaetano Santaniello, 45 anni, imprenditore edile, ha confessato di essere stato lui a sparare il colpo che ha ucciso la zia Concetta Russo, 55 anni, colpita alla testa la vigilia di Capodanno da un proiettile calibro 380 partito inavvertitamente in un'abitazione di Afragola.

SCHIANTO A NORDEST. È di tre morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in provincia di Pordenone. Un tir si è schiantato contro un'autoambulanze. Le vittime dell'incidente sono una volontaria del soccorso, la paziente che era trasportata e il conducente del mezzo pesante.

EX ILVA. Proseguono i negoziati sul destino dell’ex Ilva fra il governo Meloni e Arcelor Mittal. La prossima settimana faccia a faccia fra i ministri italiani e i vertici internazionali del gruppo indiano.

EVASIONE FISCALE. Nell'atto di indirizzo 2024-26 il ministro Giorgetti rilancia l'obiettivo anti-evasione: arriveranno 3 milioni di alert nel 2024 per famiglie e imprese. Lettere per invitare a saldare quanto dovuto. Una montagna difficilissima da scalare, mancano all'appello oltre 80 miliardi di gettito tra tasse e contributi.

CONTRO FRANCESCO. Scomunicato don Ramon Guidetti, sacerdote livornese che durante la celebrazione del 31 dicembre scorso ha attaccato in modo scomposto, confuso e delirante Papa Francesco: "Non è il Papa ma un usurpatore", "un gesuita massone legato ai poteri mondiali". Sarebbe curioso sapere quanti preti di quartiere da nord a sud abbiano convinzioni simili.

METEO EPIFANIA. Una perturbazione raggiungerà dopodomani le regioni centro-settentrionali. Nella giornata dell'Epifania il maltempo si concentrerà sulle regioni nordorientali e al centro-sud, colpendo più direttamente quelle del versante tirrenico. Nuove nevicate anche sulla dorsale appenninica, con quota neve in abbassamento.

Buona giornata, su Today, dove trovate già tutti i dettagli delle notizie presentate in questa rassegna.