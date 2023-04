Strage in diretta Instagram (5 morti), Berlusconi che "non può alzarsi" e le altre notizie per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata.

NUOVA STRAGE NEGLI USA. Negli Stati Uniti delle armi facili, ancora una strage. Connor Sturgeon, 25 anni, dipendente della Old National Bank a Louisville, è andato sul posto di lavoro armato con un fucile da guerra. Morte cinque persone, otto ferite di cui due in gravi condizioni e un poliziotto in fin di vita. Il giovane, rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, aveva manifestato poco prima ad amici l'intenzione di sparare, gli era arrivata di recente una lettera che preannunciava il licenziamento. La polizia è intervenuta in tre minuti, solo questo ha fatto sì che il bilancio non sia molto più pesante. Il killer stava trasmettendo la strage in streaming su Instagram (il video è stato poi rimosso). Ci sono state almeno 146 sparatorie di massa - definite come quelle in cui sono state uccise almeno quattro persone - finora nel 2023 negli Usa. Il Kentucky è uno dei 26 stati che consentono alla maggior parte degli adulti di età superiore ai 21 anni di acquistare e portare un'arma da fuoco senza licenza.

NESSUNA TREGUA IN UCRAINA. - Mosca esclude una tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa di domenica, gelando Macron che si era proposto come mediatore. Kiev ha modificato alcuni dei suoi piani militari a causa dei documenti top secret del Pentagono finiti sui social: lo ha detto alla Cnn una fonte vicina al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo tali leak gli Usa pensano che la situazione bellica dell'Ucraina sia peggiore di quanto non ammetta il suo governo. "Guadagnare terreno con la controffensiva costerà un caro prezzo, e nella migliore delle ipotesi porterà a uno stallo del fronte che durerà tutto l'anno". Da Kiev smentiscono. Caccia a una talpa interna, chissà se reclutata dai russi, dietro ai documenti che vengono fatti filtrare.

RAFFICA DI SBARCHI. Sulla rotta centrale del Mediterraneo decine di naufragi e di morti nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Il centro di prima accoglienza di Lampedusa in emergenza, le navi umanitarie sono tutte nei porti per riparazioni o per prepararsi a una nuova partenza e di conseguenza le autorità costiere faticano a far fronte a tutti i salvataggi. A livello politico, Meloni e Salvini puntano ad abolire la protezione speciale per i migranti, uno status che proprio i decreti sicurezza del leader della Lega avevano istituito e poi Lamorgese aveva allargato.

LE SPINE DEL GOVERNO. Settimana di fuoco per il governo, alle prese con l'approvazione in consiglio dei ministri del Def e con la partita delle nomine che sta suscitando tensioni in maggioranza. Fratelli d'Italia è sceso di quasi un punto e mezzo, al 28,8% sempre sopra la percentuale con cui ha vinto le elezioni ma sotto quel 30 superato di slancio dopo la formazione del governo (è la media dei sondaggi). Sulle nomine Meloni va dritta per la sua strada ma a soli due giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste dei nuovi cda non c’è ancora un accordo politico all'interno della compagine governativa. La premier ha indicato i manager secondo lei opportuni per i vertici di Eni, Enel, Leonardo, Poste, Terna, ma la cinquina non convince Lega e Forza Italia.

CACCIA ALL'ORSO. In Trentino è iniziata la caccia all'orso: i boschi si svuotano di escursionisti. Da Roma è arrivato il via libera per abbattere l'esemplare che nella notte tra il 5 e il 6 aprile ha aggredito e ucciso il runner di 26 anni Andrea Papi. La famiglia vuole denunciare la provincia autonoma di Trento e lo Stato per la gestione del progetto di ripopolamento Ue "Life Ursus" avviato a fine anni novanta. La presenza di un centinaio di orsi in quel territorio non sarebbe sostenibile. Accese discussioni con gli animalisti che sostengono il dovere di convivere con gli animali selvatici, ma ora si devono fare i conti con un ragazzo, uscito di casa per una corsa, che ha trovato una morte inimmaginabile, la più atroce.

I BAMBINI ABBANDONATI. Il caso del piccolo Enea, lasciato dalla madre a pochi giorni di vita nella "Culla della vita" del Policlinico di Milano, ha riacceso un faro sul tema dei 300 bambini abbandonati e non riconosciuti ogni anno in Italia: 1 minore su 1.000 nati. Si stima che la metà delle mamme che abbandona i propri figli abbia età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Vi segnalo inoltre:

- Sono terminate nei tempi previsti le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan. Più brevi, meno estese e dirompenti, ma con chiari segnali di maggiore prontezza alla guerra.

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha manifestato la volontà di ricandidarsi alle elezioni del 2024. ''Ho intenzione di candidarmi, ma non siamo ancora pronti ad annunciarlo" ufficialmente, ha detto Biden in un'intervista alla Nbc prima dell'Easter Egg Roll della Casa Bianca.

- Atteso alle 14 di oggi l'arrivo all'aeroporto romano di Ciampino del volo di Stato che riporterà in Italia la salma di Alessandro Parini, il 35enne romano ucciso a Tel Aviv. I medici israeliani hanno escluso che l'attentatore abbia avuto un ictus mentre era alla guida dell'auto piombata sulla folla. Ancora ricoverato uno dei due feriti italiani.

- Silvio Berlusconi è sempre ricoverato in terapia intensiva. "Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuol dire che non può alzarsi e camminare". Così il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia e responsabile del reparto del San Raffaele in cui l'ex premier è ricoverato da mercoledì scorso, smentisce le indiscrezioni. "Noi siamo persone serie, tutto ha un limite - dice Zangrillo - Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake". "Un paziente intensivo è un soggetto che merita delle cure intensive - ha poi sottolineato lasciando l'ospedale - se cammina ve lo porto". Per la prima volta in questi sette giorni la figlia maggiore di Berlusconi ha trascorso la notte in ospedale: arrivata all'ora di cena non è più stata vista uscire.

- Pronta una proposta di legge contro gli ecoattivisti "imbrattatori" dei beni culturali. Fratelli d'Italia ha firmato il testo di una pdl che prevede carcere fino a tre anni per gli atti vandalici contro opere d'arte o bellezze storiche.

- Trovato senza vita dai sommozzatori dopo due giorni di ricerche Oussama Cherkaoui, 18 anni: per sfida si era tuffato nel fiume Po a Torino. La trappola di melma, alghe, sabbia e correnti non gli ha lasciato scampo.

- Grande notte di calcio, c'è la Champions League. Inter stasera a Lisbona contro il Benfica nell'andata dei quarti di finale. In campo alle 21 anche la sfida tra Manchester City e Bayer Monaco. Domani si giocano Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea.

Buona giornata, su Today.