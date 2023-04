Cosa cambia davvero da oggi con lo stato di emergenza e le altre notizie per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata oggi, mercoledì 12 aprile.

POLTRONE PESANTI. Non c'è l'accordo nella maggioranza sulle nomine che riguardano il primo pacchetto di poltrone, quelle più pesanti, ovvero amministratori delegati e presidenti delle aziende partecipate di "prima fascia": Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi vogliono uscire vincenti dalla trattativa. La premier vuole le riconferme di Claudio Descalzi all'Eni e di Matteo Del Fante a Poste, e probabilmente le otterrà.

STATO DI EMERGENZA. Lo stato d'emergenza sui flussi migratori avrà la durata di sei mesi, con l'obiettivo di superare l'estate. In passato (il precedente è del 2011, governo Berlusconi) tale scelta aveva portato con sé conseguenze spiacevoli soprattutto sul fronte accoglienza (meno controlli, più speculazioni). Stanziati per ora 5 milioni: è una misura amministrativa, per svuotare gli hotspot, ma le conseguenze sono inevitabilmente anche politiche. Il governo stringerà, e non di poco, le maglie della protezione speciale e introdurrà misure per rimandare in patria più velocemente chi arriva in Italia sui barconi o lungo le rotte di terra. Il commissario potrà trovare posti letto in più per la prima ccoglienza con procedure rapide e semplificate, perché potrà derogare alle norme degli appalti delle prefetture, e potrà anche affittare navi e pullman per trasferire in altre città chi sbarca a Lampedusa, affittare immobili per aprire nuove strutture, aumentare la capienza dei dieci centri di permanenza per il rimpatrio (ora sono presenti in nove regioni, si potrebbe arrivare ad averne uno in ogni regione, accelerando così le pratiche).

INCENTIVI PER ROTTAMARE L'AUTO. Con ogni probabilità torneranno a breve gli incentivi per le auto benzina e diesel. Meloni, sulla scia del sistema ereditato dal governo Draghi, ricaricherà il plafond per acquistare con lo sconto veicoli con motore termico a basse emissioni. Si rischia un passo indietro sulla transizione verso la mobilità elettrica, secondo qualcuno la rimodulazione dell'ecobonus sarà molto vicino a una grande campagna di rottamazione, sistema non così diverso da quello che inventò il governo Prodi 26 anni fa.

TERZO POLO AL CAPOLINEA. Il terzo polo sembra essere già arrivato ai saluti finali. Gli screzi tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, che non sembrano fidarsi un granché l'uno dell'altro, rendono quasi fantascientifico il progetto di costruire un partito insieme fondendo Italia Viva e Azione, con una prospettiva a lungo termine. Renzi, secondo indiscrezioni, non vuole prendere l'impegno a sciogliere il partito da lui fondato e a finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali. Potrebbero esserci novità, ma le fondamenta non sono solide.

SPRAY ANTI-ORSO. Dopo la morte del runner di 26 anni, ucciso in Trentino da un orso, si ipotizza un piano di trasferimento di massa degli orsi in altre zone e altre regioni e la dotazione di uno spray anti-aggressione. Per ora si tratta di ipotesi, ma sono state al centro dell'incontro a Roma tra il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin e il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere un numero di esemplari sostenibili dal territorio e dare uno strumento di difesa in caso di attacchi. Basterà?

- Secondo la ricostruzione del giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, una delle imbarcazioni con 800 migranti a bordo soccorsa nelle scorse ore nel mare Ionio non è un peschereccio come gli altri, ma una nave, ora battente bandiera libica, usata in passato anche dall'ong Lifeline, venduta nel 2020 a privati.

- Il governo Meloni ha approvato il suo primo Def, il Documento di economia e finanza. Previsti 3 miliardi di maggior deficit spuntati nei conti per tagliare il cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ma i dettagli non ci sono. La legge di bilancio sarà di soli quattro miliardi: impossibile anche solo pensare a una riforma delle pensioni o del fisco e alla conferma del taglio del cuneo fiscale così come impostato oggi. Ma anche la legge di bilancio 2023 è al palo: l’85,5% delle misure è ancora inattuato.

- Multe fino a 60mila euro per i vandali di opere d'arte. C'è il primo sì del consiglio dei ministri alla proposta di legge: sconto del 30% (una sola volta in cinque anni) a chi paga subito

- L'abbonamento mensile dei nostri smartphone per chiamare e navigare su internet in futuro costerà un bel po' di più. L'Agcom ha legittimato il discusso nuovo meccanismo di indicizzazione delle tariffe telefoniche all'inflazione. Per le famiglie significa incrementi di spesa che possono arrivare anche a 3 euro al mese. Varrà soprattutto per i nuovi contratti, quasi mai per quelli esistenti. Ma di fatto l'adeguamento all'inflazione diventerà prassi.

- Guerra in Ucraina. Il primo ministro Shmyhal ha affermato che in estate potrebbe partire la controffensiva su larga scala contro i russi. Per tanti mesi si era parlato di una controffensiva di primavera che avrebbe potuto cambiare le sorti del conflitto. Forse non sarà così. Kiev starebbe preparando un nuovo attacco alla flotta russa nel Mar Nero, un'operazione simile a quella che ha portato all'affondamento dell'incrociatore Moskva.

- La "graduale ripresa dalla pandemia e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia continua" ma la "nebbia" si è "addensata" sulle prospettive dell'economia globale: l'incertezza è "alta e la bilancia dei rischi" pende al ribasso; è quel che afferma il Fmi rivedendo al ribasso le stime di crescita globali.

- La polizia in Spagna ha smantellato due reti di criminali separate che avrebbero truffato principalmente famiglie brasiliane promettendo che, dietro pagamento di migliaia di euro, avrebbero trasformato i loro figli in calciatori d'élite con un futuro in Europa.

- E' atterrato ieri all'aeroporto di Ciampino il volo di Stato con la salma di Alessandro Parini, il giovane avvocato romano rimasto vittima di un attentato a Tel Aviv. Ad accogliere il feretro i familiari, il presidente Mattarella e il ministro degli Esteri Tajani. Funerali domani alle 15 nella basilica dei santi Pietro e Paolo.

- La verità è ancora lontanissima, ma ieri ci sono state 8 ore di colloquio in Vaticano tra Pietro Orlandi, fratello di Emanuela e il pm vaticano Alessandro Diddi. "Ora tocca a lui indagare" sulla scomparsa, ha detto Orlandi. "C’è volontà di chiarezza, senza fare sconti a nessuno. Speriamo saltino fuori i veri dossier".

- Il Daily Mail scrive che Elisabetta impedì al figlio maggiore di Charles, il principe William, di combattere in Afghanistan, consentendolo però a Harry perché "la riserva", come da titolo della sua autobiografia. La regina mandò Harry per preservare William dal rischio (almeno teorico) di morire in battaglia? Sembra un'interpretazione un po' forzata delle parole dell'ex sovrana. In ogni caso i tabloid si sono fiondati sul caso come mosche sul miele.

- Super Inter a Lisbona nell'andata dei quarti di Champions. Sconfitto il Benfica 2-0 con reti di Barella e di Lukaku. Anche il Manchester il City mette una seria ipoteca sul passaggio del turno con il 3-0 al Bayern Monaco.

- La situazione del fiume Astico, in provincia di Vicenza, dal 2020 a oggi. A causa della siccità, è scomparso (foto da Twitter - Alex Savio via Luca Comparin)

