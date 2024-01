Due ragazzi uccisi senza ragione, assegno unico (scattano aumenti), la tragedia di Giovanna Pedretti, il vulcano ha eruttato e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 15 gennaio 2024.

RAGAZZI UCCISI SENZA RAGIONE. Vicino a Palermo Francesco Bacchi, 20 anni, è stato ucciso di botte. Il pestaggio fatale davanti a una discoteca di Balestrate: in serata è stato fermato un coetaneo: ha ammesso di aver colpito il coetaneo dopo un banale diverbio. Si cercano due bosniaci invece per l'omicidio di Alexandru Ivan, italo-romeno di 14 anni ucciso con due colpi di pistola la notte tra venerdì e sabato nel parcheggio della metro C a Pantano, estrema periferia Est di Roma. Ucciso per sbaglio durante un regolamento di conti tra due bande di adulti rivali: faceva la terza media. Il bersaglio, non è chiaro se per questioni di droga o spartizione di una refurtiva, era il patrigno. Due giovani vite spezzate senza una ragione.

ASSEGNO UNICO. Da dopodomani va in pagamento l'assegno unico di gennaio 2024. Ci sono aumenti previsti per chi ha figli a carico fino a 21 anni (e senza limiti di età per figli disabili), sia per effetto di alcune modifiche di legge, sia grazie all’adeguamento all'inflazione. A ciò si aggiunge la novità di un ulteriore aumento del 50% per i figli fino a un anno di età e per le famiglie composte da 3 o più figli, fino all'età massima di 3 anni, se l'Isee non supera i 40.000 euro. Bisogna rinnovare l'Isee per calcolare gli importi dell'assegno unico per il 2024. La data limite è il 29 febbraio, entro cui bisogna presentare i nuovi dati (per chi già riceve l'assegno). Altrimenti si ottiene l'importo minimo.

NUOVO VIDEO HAMAS. Hamas ha pubblicato domenica sera il video di tre ostaggi: Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky. Sono passati 100 giorni dal massacro del 7 ottobre. Non si intravede la fine della guerra. La "distruzione di Hamas" è un obiettivo difficile da ottenere ma fondamentale per la sopravvivenza politica di Nethanyau: non sono stati uccisi i veri leader di Hamas come Yahya Sinwar, il più alto funzionario del gruppo a Gaza, ci sono un centinaia di ostaggi vivi in prigionia, e la pressione internazionale per l'enorme bilancio delle vittime civili cresce: sono quasi 24mila le vittime nella Striscia.

REGIONALI SECONDO MELONI. Tra i due litiganti il terzo... piange. Nello scontro a bassa intensità che va avanti da settimane tra Salvini e Meloni per stabilire i candidati del centrodestra alle elezioni regionali, a rimetterci potrebbe essere alla fine Tajani. Dopo non aver ottenuto la ricandidatura di Solinas in Sardegna, la Lega vorrebbe un suo uomo per la Basilicata (al voto il 9 giugno). Forse non lo otterrà, ma la novità delle ultime ore è che anche Fratelli d'Italia si sarebbe convinta di dover cambiare l'attuale governatore Bardi, che per Forza Italia fino a ieri era intoccabile. La premier ha in testa uno schema preciso ormai: due Regioni al voto nel 2024 per FdI (Sardegna e Abruzzo), una alla Lega (Umbria) e una a Forza Italia (Piemonte), in Basilicata un esponente della società civile.

TG1 NELLA BUFERA. Il servizio dal cimitero del Verano di Roma su un'iniziativa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, per rendere omaggio "a chi ha dato la vita per l'Italia" è andato in onda nell'edizione domenicale delle 13.30. Una visibilità senza precedenti per una manciata di ragazzi, poco più di 200, ma soprattutto un bel pelo sullo stomaco a definire la manifestazione "non politica", elevandola a "evento patriottico culturale". Si tratta infatti di manifestazioni chiaramente di destra, di una precisa scelta di campo, della "morte per la patria" come valore assoluto, della "giovinezza" come categoria assolutoria: repubblichini e partigiani tutti sullo stesso piano, e via dicendo. Opposizioni all'attacco: "E' TeleMeloni".

GIOVANNA PEDRETTI. Non avrebbe retto all'odio via web e alle accuse: trovata morta, con ogni probabilità suicida, Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che replicando a una recensione omofoba aveva dato una lezione di civiltà. Nel giro di poche ore era passata da eroina a vittima della gogna social. Un cliente si lamentava della presenza di gay e disabili nel locale, lei rispondeva con lucida fermezza. Una "bella" storia, sembrava finita lì. Poi però l'autenticità della recensione era stata messa in dubbio, qualcuno aveva parlato di "operazione di marketing spacciata per eroica difesa di gay e disabili". La pizzeria è davvero molto attenta al sociale e da anni promuove iniziative di solidarietà come la "pizza sospesa" per poveri e disabili. Non tutti però hanno gli strumenti per vivere i social, e l'impatto travolgente che possono avere sulle nostre vite, in maniera equilibrata. Non bisogna dimenticarlo mai.

LAVA INARRESTABILE. Dopo mesi di timori, il vulcano sulla penisola di Reykjanes ha eruttato nelle prime ore di domenica, riversando lava nella cittadina di pescatori di Grindavík. Case alle fiamme, si va verso "lo scenario peggiore", con l'evacuazione dell'intera popolazione della città. Fanno il giro del mondo gli scatti di Ragnar Axelsson, da 40 anni "il fotografo dell'Artico" per eccellenza. Il 14 gennaio 2024 passerà ai libri di storia come un giorno triste nella storia dell'Islanda.

SOLO TRUMP. Oggi i caucus in Iowa, che danno il via alle primarie repubblicane negli Usa. Trump corre verso la vittoria, l'ultimo sondaggio lo indica al 48%, con un vantaggio di 28 punti su Haley. La Cnn ieri si domandava se le primarie fossero già finite prima di iniziare (la risposta è "sì" al 99 per cento), visto che pure in New Hampshire Trump è in testa.

CROLLO INDUSTRIALE. Negli ultimi 15 anni il fatturato dell'industria italiana è crollato, con l'eccezione del Nord Est dove è cresciuto del 5,9%: fra 2007 e 2022 il valore aggiunto reale dell'attività manifatturiera è sceso dell'8,4% in Italia, in Francia del 4,4%, in Germania la variazione è stata positiva (+16,4%). Tra i principali Paesi europei, solo la Spagna, con il -8,9%, ha fatto peggio dell'Italia.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE. L'intelligenza artificiale avrà impatto sul 60% dei posti di lavoro nelle economie avanzate, secondo l'Fmi. A dirlo Kristalina Georgieva, direttrice generale, poco prima di partire per il World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

LEGALIZZALA. A proposito di Svizzera. Nell’arco di un mese, legalizzando la vendita di cannabis in un unico negozio di Losanna, lo spaccio illegale è calato del 5%. Tutti soldi sottratti a mercato nero e criminalità. Si pensa di replicare il progetto a Basilea, Zurigo e Ginevra. Vendita consentita solo a maggiorenni, vietato consumarla sul suolo pubblico e, soprattutto, rivenderla.

ASSIDERATA. Una turista sedicenne tedesca è morta assiderata a San Candido, in Alto Adige. Il cellulare si era scaricato per il grande freddo: è stato impossibile geolocalizzarla. Tra le ipotesi fatte dai soccorritori, la ragazza potrebbe essere scivolata senza riuscire poi a riprendersi a causa delle bassissime temperature (-14°) e dei vestiti troppo leggeri.

KATA, LA FOTO. La foto apre una speranza sul caso di Kata, la bimba scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023. Sarebbe stata scattata in Spagna, c'è una bimba con le codine seduta su un autobus che guarda fuori dal finestrino. Gli investigatori stanno facendo accertamenti. Un lampo dopo mesi di buio totale, senza tracce reali. "Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c'era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento", ha detto la madre.

LORENZO STA BENE. Il piccolo trovato tra i rifiuti a Villafranca (Torino) è stato chiamato Lorenzo dai medici che lo hanno preso in cura, è in buone condizioni. I carabinieri indagano per cercare di capire chi può averlo abbandonato,

