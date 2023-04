Strage alla festa (4 morti), chi viene beffato dai sussidi di Meloni e le altre notizie per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie per iniziare la giornata, è lunedì 17 aprile.

LE REGIONI "SENZA EMERGENZA MIGRANTI". I sindaci di centrosinistra di sei grandi città chiedono via lettera al governo di fermarsi sul dl Cutro. I presidenti delle quattro Regioni governate dal centrosinistra (più la Valle d’Aosta) bocciano clamorosamente il commissariamento dell'esecutivo sulla gestione dell'accoglienza. La maggioranza nei giorni scorsi ha trovato un accordo per far sparire la protezione speciale, uno status umanitario (presente in quasi tutta Europa) che la destra italiana vuole cancellare. Viene rilasciato, sulla base di alcuni presupposti previsti dalle norme, ai migranti che non ottengono lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria. Ma la struttura commissariale non potrà prendere decisioni unilaterali sull'accoglienza in Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Toscana.

LA STRAGE QUOTIDIANA NEGLI USA. A Dadeville, Alabama, spuntano armi da fuoco a una festa di compleanno in cui erano presenti una cinquantina di adolescenti: quattro morti e venti feriti. Le armi sono la principale causa di morte negli Usai tra bambini e adolescenti: ci sono state 162 sparatorie di massa nelle prime 15 settimane del 2023. Una media, spaventosa, di un mass shooting e mezzo al giorno. Nuovo appello di Biden per una stretta (di puro buonsenso) sull'accesso e detenzione di armi legali, ma non se ne farà nulla. Tutti i tentativi di modificare in modo impattante le leggi sul libero possesso delle armi vengono stoppati sul nascere per il potere della lobby armiera nell'attività legislativa e per l'intransigenza della destra repubblicana, per cui il libero possesso di armi da fuoco è un punto fermo e inscalfibile.

I TAGLI DEI NUOVI SUSSIDI. Con i nuovi sussidi che sostituiranno il reddito di cittadinanza tra pochi mesi, ci saranno tagli fino al 50% per le famiglie con figli maggiorenni. Il nuovo sussidio "Gil" sarà dello stesso importo del vecchio, ma con più paletti, e per accedervi bisognerà avere Isee più basso. Non lo potranno avere gli "occupabili". La cruda verità è che nel cuore dell'estate i cosiddetti occupabili saranno senza reddito, senza formazione e senza lavoro. Solo il 30 per cento degli "occupabili" ha istruzione superiore alla scuola dell'obbligo e gran parte (il 65,5 per cento) vive nel Mezzogiorno, hanno tra 45 e 59 anni. I figli maggiorenni valgono zero, per accedere alla nuova misura o sull'importo dell'assegno. Sarà dato più peso ai figli piccoli e ai disabili, parametri meno generosi sui componenti adulti del nucleo familiare. Per quanto riguarda gli immobili, per accedere al reddito di cittadinanza la casa di abitazione non rileva. Per accedere al nuovo sussidio, invece, la casa di abitazione deve avere un valore massimo a fini Imu di 150mila euro.

ASSUNZIONI NELLA SCUOLA. Il piano del governo per le assunzioni nella scuola è il seguente: prima "infornata" nel decreto Pa, con 19mila nomine in arrivo sul sostegno (e 56mila totali grazie agli idonei dei vari concorsi); seconda tranche tra maggio e giugno, con un concorso per 30-35mila posti riservato ai docenti con tre anni di servizio e 24 Cfu; terzo step nel 2024, con una selezione ordinaria per i neoabilitati secondo il modello Pnrr.

LUNGA CACCIA ALL'ORSA. Via alla caccia a Jj4 (l'orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi, 26 anni, mentre correva a due passi da casa. Non era mai successo prima in Italia). Nel 2020 aveva già aggredito padre e figlio sempre sul monte Peller. Ma sparare non si può. Il Tar ha sospeso l'ordinanza della provincia su un eventuale abbattimento. Tempi di cattura in ogni caso non prevedibili, potrebbero volerci mesi.

Vi segnalo inoltre:

- I funerali di Julia Ituma, la pallavolista italiana morta a 18 anni dopo un volo dal sesto piano a Istanbul, si svolgeranno domani alle 11 nella parrocchia di San Filippo Neri di Milano. Tutte le informazioni saranno messe online sul sito della chiesa.

- Per gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi c'è da attendere il nuovo bollettino, previsto per oggi. Ha lasciato la terapia intensiva.

- Nei giorni scorsi giornali quotidiani diversissimi tra loro hanno raccontato un fatto importante, ovvero la convocazione di Massimo Giletti da parte dei pm di Firenze che indagavano per confermare l'esistenza di una foto scattata ad Orta, in Piemonte, agli inizi degli anni '90 che ritrarrebbe insieme il boss Giuseppe Graviano, il generale dei carabinieri Francesco Delfino e Silvio Berlusconi. Giletti ha confermato ai magistrati che Baiardo, l'uomo che ha curato la latitanza dei fratelli Graviano e che dagli schermi di La7 aveva "profetizzato" l’arresto di Messina Denaro, gli aveva mostrato quella foto, sulla cui autenticità ci sono ovviamente dubbi.

- Bombardamenti russi in Ucraina nel giorno della Pasqua ortodossa. Kiev accusa Mosca di aver colpito il centro di Donetsk, nei pressi della Cattedrale della Trasfigurazione e di aver lanciato missili che hanno distrutto la chiesa ortodossa ucraina a Kushuhum, nella regione di Zaporizhzhia. Zelensky: "Fede incrollabile nella nostra vittoria".

- Sul caso di Artem Uss, l'uomo d'affari russo evaso dai domiciliari in una casa presa in affitto nella provincia milanese il giorno dopo il via libera della Corte d'appello di Milano alla sua estradizione negli Stati Uniti, è giallo su una lettera inviata il 29 novembre all'Italia dal dipartimento di Giustizia americano. Nella nota veniva segnalato l'altissimo rischio di fuga. Chi di dovere non la lesse?

- Caos in Sudan, un golpe mezzo fallito, una guerra civile fra fazioni militari a pieno regime. La primavera sudanese del 2019 aveva portato a una lentissima transizione verso la democrazia. Tutto finito. Il bilancio dei combattimenti tra l'esercito regolare e i paramilitari è salito ad almeno 97 vittime.

- Tragica domenica per il motociclismo italiano a Misano, nel circuito intitolato al compianto Marco Simoncelli. Il pilota Fabrizio Giraudo, 46 anni, è morto durante la gara della classe RR Cup 1000 del Trofeo Italiano Amatori. Lo schianto al primo giro in pieno rettilineo, ha avuto un guasto tecnico ed è stato centrato in pieno da un altro mezzo.

- Beppe Castagna, fratello di Raffaella Castagna, zio di Youssef Marzouk, figlio di Paola Galli, uccisi, insieme a Valeria Cherubini - come confermato da tre gradi di giudizio - da Rosa Bazzi e Olindo Romano l'11 dicembre 2006 a Erba dice alla Stampa di essere "profondamente amareggiato per la decisione di un sostituto procuratore generale di riaprire il caso". Parla di "scandalo, una vergogna totale. Forse il magistrato è a caccia di notorietà o forse si è fatto abbindolare da tutto il can can mediatico scatenato dalla trasmissione tv Le Iene. Ma se chi deve decidere sulla sua proposta è serio e competente, se leggerà con cura tutti gli atti dei tre gradi di giudizio non potrà non rendersi conto della colpevolezza di Rosa e Olindo e quindi negare la riapertura del caso".

- Un gol in mischia di Defrel lancia il Sassuolo nella volata per il settimo posto a spese di una Juventus deludente. La Roma vince, ampiamente, con l'Udinese sale al terzo posto da sola, a +5 sui nerazzurri, e si lancia all'inseguimento dei cugini.

Buona giornata, su Today.