La verità sul naufragio-strage, la nuova speranza per Kata e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 19 giugno 2023.

LA VERITÀ SUL NAUFRAGIO STRAGE. Si chiarisce la dinamica del naufragio del peschereccio partito dalla Libia con 750 persone a bordo e affondato al largo della Grecia (600 circa le vittime). "Ci davano da mangiare un dattero al giorno, niente acqua. Non c'erano giubbotti salvagente. Quando è scattata una rivolta, i trafficanti hanno ucciso 10 persone, gli hanno sparato", dice un sopravvissuto. Un'inchiesta della Bbc mostra che la barca di migranti non aveva una rotta costante verso l'Italia prima di capovolgersi, era rimasta quasi ferma per almeno 7 ore prima di affondare. Era alla deriva, motore rotto e mare piatto. Da cinque giorni il governo greco insiste sul fatto che la nave non avesse problemi di navigazione e tenesse una rotta costante verso l'Italia, da qui la sua riluttanza a intervenire. Non è andata così, se la guardia costiera greca fosse intervenuta centinaia di vite sarebbero state salvate. Intanto le partenze dalla Libia continuano, in numero ingente. Altri 134 migranti sono sbarcati poche ore fa a Lampedusa. Sono i numeri più alti dal 2017.

LA SPERANZA PER KATA. Scoperta una nuova telecamera, che non era stata individuata durante i precedenti sopralluoghi, e che punta proprio sull'area adiacente al cortile in cui si sarebbe consumato il rapimento di Kata, la bambina svanita nel nulla 9 giorni fa a Firenze. Potrebbe essere la svolta, per capire se sia mai uscita e con chi da quel palazzo. Non c'è alcuna certezza che i rapporti conflittuali tra bande per il racket delle stanze dell'ex hotel Astor sia lo sfondo del dramma. Nessuna traccia della piccola nella maxi ispezione (che continuerà oggi) dei carabinieri nei controsoffitti e nelle fondamenta. La "nuova" telecamera potrebbe aver ripreso il rapimento. Nel cuore dell'Italia c'è una bimba di 5 anni scomparsa nel nulla. Si cerca Kataleya.

CHI HA FATTO SALTARE LA DIGA. Un'indagine del New York Times rivela che la Russia sarebbe responsabile della distruzione della diga di Kakhovka e dell'alluvione: è stata fatta esplodere dall'interno da chi la controllava, in un passaggio situato nelle fondamenta della diga e collegato alla sala macchine. Per raggiungere questa conclusione, il quotidiano si è basato sull'analisi di ingegneri ed esperti di esplosivi, oltre che sul progetto della diga stessa. Esplosioni intanto nella notte a Odessa.

LO SCONTRO SULL'ALLUVIONE. Durissimo attacco frontale del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia): "A oggi la Regione Emilia-Romagna non ha ancora trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? P.S.: la cura del territorio colpito era competenza loro". Insorge il Pd. Ritardi che lasciano nella disperazione chi 50 giorni fa ha perso tutto.

L'INCIDENTE DI CASALPALOCCO. Continuano le indagini, servirà tempo per ricostruire l'esatta dinamica. Matteo Di Pietro, il ventenne alla guida del Suv, è l'unico indagato per omicidio stradale e lesioni per la morte del piccolo Manuel a Roma. Eseguita l'autopsia, i funerali del piccolo in settimana. Chiude il canale TheBorderline, cofondato da Di Pietro. Gli youtuber esprimono "il più profondo dolore per quanto accaduto".

Vi segnalo inoltre, in breve.

IL SONDAGGIO SU BERLUSCONI. Sull'onda dell'emozione per la scomparsa del fondatore il dato elettorale rilevato dalle intenzioni di voto di Euromedia mostra una crescita per Forza Italia di 3 punti in una settimana. Ma durerà?

IL BALZO DEI MUTUI. Nuovo balzo in vista per i mutui su case e auto dopo il rialzo dei tassi della Bce. A dirlo è la Fabi, ricordando che nel corso del 2023 le rate dei nuovi mutui a tasso fisso potrebbero raddoppiare, mentre quelle dei mutui a tasso variabile dovrebbero salire del 55-65%.

SENZA MEDICI. Fuga dagli ospedali: turni massacranti, zero prospettive di carriera, buste paga più basse d'Europa: sono almeno 5mila i medici ospedalieri che negli ultimi sei mesi hanno chiesto al loro sindacato più rappresentativo, l'Anaao, informazioni per salutare la sanità pubblica e passare a lavorare nel privato o all'estero.

RIFORMA GIUSTIZIA. La riforma della giustizia arriva in Parlamento mentre gli occhi continuano a essere puntati sul Guardasigilli Nordio, dopo le polemiche degli ultimi giorni relative al decreto.

ADDIO ORIGA. Il famosissimo fumettista Graziano Origa è stato trovato morto in mare al Poetto di Quartu, Cagliari. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite.

COME SAMAN. Non si poteva vestire come le compagne, niente chat, non usciva da sola se non per andare a scuola. Altrimenti pugni forti sulla schiena. Una sedicenne pakistana cresciuta con la famiglia in Valsugana è stata salvata dall'insegnante con cui si era confidata.

ORSI MORTI. Tre orsi trovati morti in Trentino nel giro di pochi giorni, gli animalisti: "Verificare l'ipotesi di avvelenamento".

ONDATA DI CALORE. Arriva la prima ondata di caldo dell'anno. In Sardegna nelle prissime 48 ore si supereranno i 40 gradi, 35 in Calabria e Sicilia e forse anche in Val Padana. Ma oggi è anche allerta gialla per il maltempo in Alto Adige.

MASSACRO A SCUOLA. Almeno 41 persone, quasi tutti studenti e studentesse fra i 13 e i 18 anni, sono state massacrate in un attacco terroristico islamista nella notte tra venerdì e sabato, in una scuola privata in Uganda.

KIEV, NESSUNO SCONTO. L'Ucraina per entrare nella Nato dovrà soddisfare gli stessi standard degli altri Stati membri, il presidente americano Joe Biden conferma che non ci saranno eccezioni.

MORIRE DI FAME IN SIRIA. Oxfam ricorda al mondo che 12 milioni di siriani sono ridotti alla fame. La crisi umanitaria causata da un decennio di guerra civile più un terremoto devastante è scomparsa dai media.

ANCELOTTO VERDORO. Carlo Ancelotti allenerà il Brasile, la Seleçao pronta all'annuncio: sarà il commissario tecnico da gennaio o giugno 2024.

LA FOTO DEL GIORNO. Migranti provenienti da Eritrea, Libia e Sudan navigano su una barca di legno prima di essere assistiti dagli operatori umanitari della ONG spagnola Open Arms, nel Mar Mediterraneo, a circa 30 miglia a nord della Libia, sabato 17 giugno 2023. (AP Photo/Joan Mateu Parra/LaPresse)

Buona giornata, su Today.