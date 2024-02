Neonati abbandonati, maxi-bonus per cambiare auto, Salvini smonta i 30 km all'ora, Europa "vota" Ucraina, Ferrari da record e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 2 febbraio 2024.

NEONATI ABBANDONATI. Un bimbo di poche settimane è stato abbandonato, avvolto nelle coperte e adagiato sullo zerbino, nell'androne di un condominio a Milano. "Sarebbe potuto rimanere lì per ore al freddo perché era calmissimo e non piangeva" ha raccontato chi ha chiamato il 112 ieri pomeriggio. Vicino al piccolo un biglietto in arabo: "La mamma è morta di parto, io non me ne posso occupare e non mi conoscete". Si indaga, negli ospedali milanesi non risultano decessi di donne durante o post parto o segnalazioni di episodi avvenuti in casa. È il secondo caso in pochi giorni. Sabato scorso un neonato è stato abbandonato in una sala d’aspetto dell’ospedale di Aprilia. I dati forniti dalla Società italiana di neonatologia dicono che in Italia, ogni anno, sono circa 3mila i neonati "rifiutati" subito dopo la nascita, anche se numeri ufficiali non esistono. Solo 400 di loro sopravvivono perché lasciati negli ospedali. Degli altri si perde ogni traccia o vengono trovati quando ormai è troppo tardi. in Italia è possibile partorire in anonimato. Lo consente la legge e il nome della donna che lo ha partorito sarà per sempre segreto.

SALVINI SMONTA I 30 KM ALL'ORA. Il ministro dei Trasporti Salvini ha firmato la direttiva (valida in tutto il territorio nazionale) sui limiti di velocità nei Comuni. Eventuali "limiti derogatori" al limite massimo di velocità di 50km/h (ovvero i limiti a 30km/h) "devono essere perimetrati in relazione a strade o tratti di strada tassativamente individuati, nonché giustificati laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l’imposizione di limiti diversi". Ad esempio, vicino a ospedali, scuole, asili, centri sportivi: "Costringere tutti a stare in coda e a perdere più tempo non significa aiutare l’ambiente", dice Salvini. Ora i Comuni dovranno prenderne atto.

BONUS AUTO. L'ad di Stellantis Tavares ieri l'ha messo in chiaro: senza sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici si mettono a rischio le fabbriche italiane di Mirafiori e Pomigliano. Il governo sta per dare l'ok al piano che vale 960 milioni di euro di incentivi. Obiettivo favorire l'acquisto di auto ecosostenibili, col bonus che per una vettura full electric con rottamazione può arrivare anche a 13.750 euro. Il parco auto italiano è uno dei più vecchi in Europa. I sindacati dei metalmeccanici apprezzano i nuovi incentivi ma li ritengono "insufficienti" a invertire la rotta.

TASSE E MULTE NON PAGATE. La riscossione di tasse e multe non procede bene. Sono 1.200 miliardi gli importi che mancano all'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Per dare l'idea: provate a pensare a quante sono 163 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi. Messi in fila, coprirebbero l'intero grande raccordo anulare di Roma. Solo l'8 per cento della montagna di soldi ha qualche chance di essere recuperata. Ad avere (almeno) una cartella oggi sono 22,4 milioni di contribuenti.

AIUTI ALL'UCRAINA. Il Consiglio europeo dà via libera alla revisione del bilancio pluriennale dell'Ue con il piano di assistenza finanziaria all'Ucraina da 50 miliardi di euro (33 in prestiti e 17 a fondo perduto), ma anche con l'aumento dei fondi per finanziare le politiche migratorie (qui le cose da sapere). Orban da mesi, grazie al potere di veto, bloccava tutto (Orban afferma intanto che dopo le elezioni il suo partito entrerà nel gruppo dei conservatori Ecr guidato dalla Meloni). Soddisfatta la premier. L'Italia aveva infatti bisogno dei fondi aggiuntivi per l'immigrazione contenuti nella revisione del bilancio. Un accordo senza Ungheria sugli aiuti all'Ucraina, dunque di 26 e non 27 membri dell'Ue, sarebbe stato finanziato con il budget nazionale, costringendo l'esecutivo a presentarsi in parlamento per chiedere fondi da sottrarre ad altri scopi.

Vi segnalo inoltre, in breve:

GAZA. Nuove indiscrezioni su un'imminente pausa dai combattimenti. In quattro mesi, sono morte 27 mila persone tra civili e miliziani di Hamas, ma il movimento islamista non firmerà senza che Israele si impegni a mettere completamente fine alla guerra. Netanyahu mette le mani avanti dicendo "no" a un accordo a tutti i costi.

INCENDIO IN KENYA. Almeno 2 persone sono morte e 300 persone sono rimaste ferite in un enorme incendio causato da un'esplosione di gas a Nairobi. Le immagini che arrivano dalla capitale kenyota sono impressionanti.

ISTANBUL. Sono stati liberati dopo 9 ore con un blitz della polizia i 7 dipendenti dell'azienda Usa alle porte di Istanbul presi ieri in ostaggio da un uomo armato che avrebbe agito per protesta contro l'operazione militare israeliana a Gaza.

TRATTORI ITALIANI. In Italia si allarga a macchia d'olio la protesta degli agricoltori. Presidi e manifestazioni ovunque. A Bruxelles ieri 1.300 trattori arrivati da tutto il continente (qui il reportage). L'Ue apre: giù oneri amministrativi e terreni da lasciare a riposo, e dazi sui prodotti importati dall'Ucraina. Ma in Italia l'aumento delle tasse nel settore agricolo (per la mancata proroga delle agevolazioni al 2024) dipende da Palazzo Chigi e non dalla Commissione Ue. Una grana per Meloni.

CARISSIMA SPESA. Inflazione a sorpresa (+0,8%). Aumenta ancora il carrello della spesa. A gennaio crescita mensile dei prezzi dello 0,3% superiore alle attese.

MAR ROSSO E POMODORO. Allarme dei produttori italiani. La crisi nel Mar Rosso mette in difficoltà il comparto delle conserve rosse (la passata di pomodoro), di cui l'Italia è terzo trasformatore mondiale, da sempre fortemente vocato alle esportazioni (circa il 60%). I principali mercati di riferimento sono in Asia e Oceania. Le tensioni nel canale di Suez rischiano di incidere tanto sui flussi commerciali.

SINISTRA DIVISA. Michele Santoro a giorni annuncerà la presentazione di una lista "per la pace e contro la guerra" destinata a "parlare" all'elettorato a sinistra del Pd. I voti del vasto e vago mondo "della sinistra" (anche se occorrerebbero molti distinguo sul senso della parola "sinistra" nel 2024), se l'operazione Santoro andrà in porto, potrebbero essere più divisi che mai alle europee. Pd, Cinque stelle, Lista Sinistra-Verdi, Unione popolare (Rifondazione più Potere al popolo), Italia Sovrana e popolare.

FERRARI RECORD. Mentre Lewis Hamilton sarà pilota "rosso" tra un anno in F1 (è ufficiale), Ferrari batte tutti i record: l'utile di Maranello sfonda un miliardo di euro, il fatturato sfiora i 6 miliardi e le auto vendute fanno boom: in un anno consegnate 13.663 vetture. Per i 5 mila dipendenti del "cavallino rampante" arriva il premio di competitività: fino a 13.500 euro nel 2024, 17 mila nel 2025. Il bonus è legato alle presenze al lavoro: per raggiungere il massimo bisognerà non avere fatto neppure un'assenza.

Buona giornata, su Today.it.