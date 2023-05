Cinque notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 23 maggio 2023.

MORANDI SHOCK. Gianni Mion, ex braccio destro dei Benetton, ha confermato in aula quanto messo a verbale durante le indagini: è il j'accuse più duro sentito finora. Lo stato di salute del Ponte Morandi era noto 8 anni prima del crollo del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. Nessuno fece nulla per chiuderlo e tutelare vite umane che potevano essere salvate. In una riunione fra manager e dirigenti emersero dubbi sul fatto che potesse rimanere in piedi, a causa d'un presunto grave difetto di progettazione. "Io chiesi se c'era un ente terzo che certificasse la stabilità del viadotto, mi dissero che lo autocertificavamo. Quella risposta mi terrorizzò, ma non dissi e feci nulla. Tenevo al posto di lavoro". Parole che poi ha provato a ridimensionare fuori dal tribunale: "Nessuno pensava che il ponte crollasse, sono battute che si fanno, questi intercettano tutto". Responsabilità dei privati ma anche dello Stato, che non è stato in grado di vigilare.

IL PAESE DA CUI L'ACQUA NON VA VIA. Quello che sta succedendo a Conselice (Ravenna) resterà, purtroppo, nei libri di storia. Sarà materia di studio per geologici e ingegneri idraulici. Ormai una settimana dopo l'alluvione nessun altro comune dell'Emilia Romagna è ancora così allagato. Acqua stagnante, putrida, di pioggia, di fiume, di fogna. In un articolo di Nicolò Zancan per la Stampa si legge di come l'acqua non scenda, solo in quel paese. La colpa sarebbe dell'argine del Destra Reno che ha una gigantesca falla. Quello che si scarica là con le idrovore, ritorna nel paese. Fino a quando la falla non verrà tappata è tutto inutile. Le previsioni più realistiche dicono che serviranno altri 10 giorni per togliere l'acqua. In totale 17 giorni di melma putrida e stagnante. "I soccorsi sono stati lenti. E poi quest'acqua che non finisce. Solo qui! Ma perché?", si chiedono i cittadini esausti.

PNRR A RISCHIO. Aumentano da settimane i timori per il Pnrr. Secondo osservatori più che competenti riusciremo sì a incassare i 19 miliardi della terza rata del Pnrr, ma per la quarta, conviene mettersi il cuore in pace. Il ministro Fitto ha già spiegato alla premier Meloni che i requisiti richiesti dalla commissione sono impossibili da realizzare. Potrebbero cambiare profondamente gli obiettivi previsti due anni fa. Fitto ritiene "gran parte del Pnrr non spendibile", la fase della messa a terra è fuori portata per l'Italia, si inizia a parlare di un definanziamento. Forse le grandi opere dovranno essere tagliate del 30% e occorre anche una riflessione sulle piccole. La fase progettuale è un mezzo disastro, si rischia un'incredibile figuraccia (non certo ascrivibile al solo governo in carica).

GIALLO BELGOROD. Non è ancora chiaro che cosa sia successo ieri nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Mosca sostiene che "un gruppo di sabotatori ucraini" sia penetrato nel suo territorio. Kiev respinge le accuse e ritiene che dietro il presunto attacco vi siano due gruppi paramilitari formati da cittadini russi che si oppongono a Putin. Partigiani, una sedicente "Legione della Libertà della Russia" e il "Corpo dei volontari russi", gruppi su cui si sa poco o nulla. Nessuna dichiarazione è confermabile in maniera indipendente. Certo è però che l'incursione è parte di un ormai lungo elenco di sabotaggi e attacchi di droni sul territorio russo che mostrano plasticamente la friabilità delle difese di Mosca. Il capo dei mercenari della Wagner, Prigozhin, va di nuovo all'attacco dello Stato maggiore: "Dov’era?".

IL "RAPIMENTO" DEL BAMBINO. Tutto è durato 10 secondi al massimo. Ma i fatti sembrano chiari. Mentre sui social c'è chi chiede "pena di morte" per la "zingara" (in realtà non è né rom né sinti: nata in Italia, origini marocchine) restano alcune ombre su quanto avvenuto a Milano, dove una ragazza 21enne ha preso in braccio un bimbo di 2, distraendolo dai giochi con gli amichetti, e allontanandosi. Il 41enne papà del piccolo, dopo averla rincorsa, le ha detto "che stai facendo lascialo!". La giovane ha subito adagiato il bambino a terra, parlando di uno scherzo, per poi mutare tono alla vista dei carabinieri, virando verso l'aggressività. Denunciata per sequestro di persona, procedere penalmente sarà complesso: ha conclamati e certificati disturbi psichici. Non aveva un piano, probabilmente. Ha anche un figlio, le sarebbe stato tolto. Un accenno di rapimento dunque, di cui non si parlerebbe così tanto se gli smartphone non avessero ripreso l'arrivo dei carabinieri e la gazzarra, e se non fosse successo nella centralissima piazza Gae Aulenti. La giovane di recente è stata autrice di piccoli furti.

Vi segnalo inoltre, in breve:

GRECIA, SINISTRA A PEZZI. La sinistra greca è in difficoltà dopo il voto di domenica. Il sogno del partito progressista con cui Tsipras voleva tener testa alla Troika va in frantumi. Il Paese ha scelto il centrodestra, ma si tornerà al voto per certificarlo.

RAID NEL CAMPO PROFUGHI. Almeno tre palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano durante un raid notturno nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, nel nord della Cisgiordania: "Sospetti terroristi" secondo Israele.

CAPACI 1992-2023. Celebrazioni a Palermo in ricordo della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. All'interno e all'esterno dell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo iniziative in ricordo della strage del 23 maggio 1992.

ILARIA DE ROSA. Nega ogni addebito rispetto al consumo di alcool o droghe l'hostess italiana Ilaria De Rosa, detenuta in Arabia, che ieri è stata visitata in carcere dal console italiano. La 23enne è apparsa scossa, anche se in buone condizioni.

TERZO POLO? Sembra incredibile dopo la rottura dei giorni scorsi, ma Azione e Iv pensano a una lista unica alle europee del 2024.

INPS A DESTRA. L'Inps svolta a destra. FdI vuole Castro per il dopo Tridico: ex direttore Inail e parlamentare Pdl, è ora in vantaggio sul capo gabinetto al Lavoro Mauro Nori.

EINSTEIN IN SARDEGNA. Grande occasione per Lula, nel cuore della Sardegna. Punta all'Einstein Telescope, uno dei progetti scientifici più ambiziosi di sempre, con il suo piano di investimenti da 6 miliardi di euro e 36 mila posti di lavoro in nove anni. Serve una zona poco popolata e con una minima sismicità.

STANGATA JUVE. 400 giorni sotto processo, cinque gradi di giudizio, 10 punti di penalizzazione in classifica per la Juventus. Che non esclude un nuovo ricorso. Si va verso un patteggiamento nel secondo filone.

HAMILTON IN ROSSO. Lewis Hamilton alla Ferrari? Più di una voce. Maranello avrebbe pronta un'offerta ritoccata al rialzo: 45 milioni a stagione.

L'IMMAGINE DEL GIORNO. Un Giro d'Italia complicato, quello 2023: tanto maltempo, Covid, ritiri eccellenti. Ma il ciclismo resta uno degli sport più popolari, e quando passa il Giro è davvero festa. Lo dimostra questa strepitosa foto da Twitter/AG2RCITROENTEAM © Pauline Ballet

Buona giornata, su Today.