Cosa non torna nell'omicidio di Giulia Tramontano, il censimento dei migranti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 5 giugno 2023.

PNRR A RISCHIO? Arriva oggi in Aula alla Camera il decreto P.A, che contiene l'emendamento del governo che esclude il controllo concomitante della Corte dei Conti sui progetti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma il Pnrr non marcia, "metterlo a terra", come si suol dire, sarà la prima grande sfida dell'esecutivo Meloni prima delle elezioni europee 2024. L'esecutivo dovrà decidere (molto presto) cosa scartare dal piano, e in fretta. L’analisi di quello che non va è un passaggio obbligato. Sono 120 i progetti più a rischio, arrancano soprattutto i ministeri di Ambiente e Infrastrutture.

IL CENSIMENTO DEI MIGRANTI. Il ministero dell'Interno, con l'obiettivo di avere un quadro più completo del fenomeno migratorio, dopo l'estate lancerà un tentativo di censimento dei migranti irregolari, il cui numero viene solitamente "stimato" nelle indagini statistiche tradizionali, che durerà tre anni. Si parte da quattro regioni pilota (Lombardia, Toscana, Campania e Sicilia). La Lega esulta, quasi fosse una "caccia al clandestino", l'europarlamentare Ceccardi riporta in auge lo slogan "la pacchia è finita" e ritiene che il censimento sarà uno strumento per aumentare i rimpatri. Ma è propaganda, i rimpatri seguono procedure molto complesse: non c'è un legame di alcun tipo col censimento, che in definitiva permetterà di tarare meglio le varie forme di accoglienza prevista dalla legge.

IL DILEMMA DI PUTIN. Mentre si intravedono i primi reali segnali dell'annunciata controffensiva ucraina nel Donetsk, Mosca si trova davanti a un dilemma strategico non banale dopo 15 mesi di guerra. Rafforzare i confini o concentrare le truppe sulle linee del fronte in Ucraina. Gli Usa intanto affossano la linea di Paesi come Brasile e India che chiedono un congelamento del conflitto con cessate il fuoco. Per il segretario di Stato americano Blinken un cessate il fuoco che permetta a Putin "di consolidare il controllo sul territorio che ha conquistato, e riposare, riarmarsi e riattaccare, non è una pace giusta e duratura".

QUALCUNO HA AIUTATO IMPAGNATIELLO? Continuano le indagini sulla tragica fine di Giulia Tramontano a Senago (Milano). Bisognerà accertare se qualcuno abbia aiutato o meno Alessandro Impagnatiello, non nell'atto omicida (lo si esclude), ma nel cancellare le tracce e nell'occultamento del cadavere. Vari quotidiani in questi giorni si domandano se davvero il giovane barman possa aver fatto tutto da solo. Gli investigatori sospettano che il killer, non particolarmente robusto, si sia servito di un aiutante per spostare il corpo della povera Giulia, che pesava circa 70 chili con il pancione di sette mesi di gravidanza. Era solo quando l'ha portata nel box e poi l'ha trascinata per altri 40 metri fino in cantina? O qualcuno ha cercato fino all'ultimo di proteggerlo?

ASSEGNO UNICO, MAXI CONGUAGLIO. Dal 10 giugno, si sapranno nel dettaglio le modalità di ricalcolo dell'assegno unico che hanno riguardato circa 900mila nuclei familiari, pari al 16% circa della platea dei beneficiari. Si tratta di un maxi conguaglio che ha fatto slittare di un po' di giorni l'erogazione della mensilità di maggio, provocando non pochi disagi alle famiglie che erano ormai abituate a ricevere intorno metà mese il bonifico sul conto corrente. Ci sono stati parecchi riconteggi e nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ALLERTA ARANCIONE. Oggi è allerta meteo arancione in Emilia-Romagna su bassa collina, pianura, costa romagnola e pianura bolognese. Attenzione anche per rischio frane e piene dei corsi d'acqua minori sull'alta collina romagnola in vista dei temporali previsti su tutta la regione soprattutto nel pomeriggio.

STRAGE SFIORATA SULLA A16. Era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina il Flixbus con 38 persone a bordo finito ieri in una scarpata dell'autostrada A16 Canosa-Napoli. A causare l'incidente (il bilancio è di una vittima), un tamponamento a catena. Una passeggera: "Salvi per miracolo, gli alberi hanno frenato il bus".

EMANUELA ORLANDI. Quando si avvicina il quarantennale della scomparsa, Antonio Goglia, un ex carabiniere, scrive alla procura di Roma che i corpi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sono sepolti sotto Castel Sant'Angelo. Ma Pietro Orlandi bolla il tutto come "pura follia", il Goglia non è nuovo a uscite del genere.

IL CANONE RESTA. Salvini annuncia che il canone Rai non avrà lunga vita: "È un impegno preso con gli italiani e lo cancelleremo", ma il nuovo direttore generale della tv pubblica, Forza Italia e Fratelli d'Italia ripetono che non c'è nulla di vero.

LIZA MORTA A DUE ANNI. Aveva 2 anni Liza Prikhodko, non ha praticamente conosciuto una vita senza guerra. La piccola ucraina è morta sotto le macerie di casa sua, alla periferia di Dnipro, distrutta da un raid russo. La mamma Natalie è in terapia intensiva: almeno i 500 bambini ucraini morti nel conflitto secondo i numeri resi noti da Kiev.

POLONIA IN PIAZZA. Circa 500mila polacchi sono scesi in piazza per protestare contro la corruzione, la più grande protesta dalla fine del comunismo. In prima fila lo storico leader di Solidarnosc Lech Walesa, premio Nobel per la pace.

STOP AI SOCIAL. Social network vietati a bambini e ragazzini sotto i 13 anni. Azione di Calenda nei prossimi giorni presenterà una proposta di legge in parlamento per vietarli del tutto agli under 13 e consentirnee l'uso solo con il consenso dei genitori fino ai 15.

IBRA SI RITIRA. Zlatan Ibrahimovic a 41 anni suonati annuncia l'addio al calcio.

LE IMMAGINI DEL GIORNO. Almeno 15 vittime e un numero imprecisato di dispersi nelle devastanti inondazioni ad Haiti, poverissimo e disastrato paese caraibico. L e forti piogge continuano da giorni, i fiumi straripano dagli argini, inondazioni, frane e danni estesi si segnalano in tutto il paese. Nel video seguente, che circola molto sui social e che non è possibile localizzare con certezza, il salvataggio di un neonato ancora in fasce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buona giornata, su Today.