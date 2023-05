Gessica uccisa dal padre, cassa sulle pensioni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 8 maggio 2023.

GESSICA UCCISA DAL PADRE. Ha scioccato l'Italia ciò che è avvenuto a Torremaggiore (Foggia) poco più di 24 ore fa. Una ragazza di 16 anni, Gessica Malaj, e un uomo di 51, Massimo DeSantis, sono stati uccisi a coltellate da Taulant Malaj, il padre della giovane, intervenuta per difendere la madre. L'uomo - 45enne panettiere albanese - è stato fermato mentre vagava alla ricerca dell'altro figlio di 5 anni, forse avrebbe ucciso anche lui. Il movente del delitto sarebbe in una presunta relazione tra la donna e il 51enne. L'atto criminale nella notte tra sabato e domenica: l'uomo è stato accoltellato sulle scale, l'assassino è poi entrato in casa per uccidere la moglie, ma la 16enne è intervenuta per difendere la madre ed è stata massacrata. La donna è riuscita a scappare e a dare l'allarme. Circola un video choc su Whatsapp girato dall'omicida. L'appello delle autorità: "Non diffondetelo".

MUTUI IMPAZZITI. Mutui impazziti, gli aumenti arrivano al 65%. La decisione della Bce di alzare i tassi d'interesse per la settima volta in pochi mesi si fa sentire. In Italia sono 6,8 milioni le famiglie indebitate. Su 3,5 milioni di loro pesa un mutuo, spesso a tasso variabile: per loro la rata è cresciuta in media del 65%: chi pagava 500 euro al mese, oggi paga 825 euro. Il nuovo rialzo dello 0,25% è destinato a far lievitare ancora l'esborso. L'incremento dei costi di finanziamento è enorme anche su altri prodotti di credito. Per comprare un'automobile da 25 mila euro tutta a rate, con un finanziamento da 10 anni, servono 45mila euro.

CASSA SULLE PENSIONI. Il governo fa (di nuovo) cassa sulle pensioni, per coprire una parte del decreto Lavoro: utilizza i fondi stanziati per l'anticipo pensionistico dei lavoratori precoci (Ape sociale, servono 41 anni di contributi). Ma non è, come segnala Repubblica, la prima volta che Meloni usa le pensioni per coprire altri provvedimenti. Curioso che a essere colpita sia l'unica Quota 41, così auspicata dal centrodestra, esistente nel nostro sistema previdenziale. Cortocircuito. Già nella manovra, sempre a questo fondo per i precoci, erano stati tagliati 80 milioni quest'anno, 90 milioni il prossimo e 120 milioni dal 2025. Ma la cassa più sostanziosa fatta con le pensioni (10 miliardi in meno in tre anni, netti) l'esecutivo in carica da poco più di sei mesi l'ha fatta rivedendo il meccanismo di calcolo della rivalutazione delle pensioni all’inflazione.

DUE STRAGI IN TEXAS. Weekend di sangue in Texas. Due stragi in due giorni sono costate 15 morti. Otto persone sono state uccise e 9 ferite in un mega centro commerciale vicino Dallas da un uomo in abbigliamento militare che ha aperto il fuoco sulla folla prima di essere ucciso da un agente. Tra le vittime anche bambini. Il killer sarebbe stato un neonazista. Il presidente Biden ha definito la strage 'un atto insensato' e ha rivolto un nuovo appello al Congresso a mettere al bando le armi d'assalto. Poche ore dopo, nel sud dello Stato, quasi al confine con il Messico, un suv guidato da un ispanico ha travolto 13 persone fuori da un centro migranti uccidendone 7, per la maggior parte venezuelani.

BOMBE AL FOSFORO SU BAKHMUT. Bombe al fosforo su Bakhmut, ormai una distesa di macerie? Non ci sono conferme, ma forti sospetti. Tali armi non esplicitamente vietate, ma l'utilizzo in aree abitate può essere considerato un crimine di guerra. Un video pubblicato dalle forze armate ucraine mostra dei palazzi avvolti dalle fiamme: munizioni incendiarie ma impossibile confermare se si tratta di bombe al fosforo. Le bombe incendiarie sono oggi tra le armi più crudeli. Il fosforo bianco causa danni orribili, indipendentemente da come viene utilizzato. È altamente solubile nei grassi e quindi nella carne umana, e quando viene a contatto con la pelle provoca gravissime e dolorosissime ustioni termiche e chimiche, spesso alle ossa. Le bombe incendiarie sono state utilizzate in molte delle ultime più feroci guerre: dagli Usa a Falluja nell'offensiva del novembre 2004 e contro lo Stato islamico in Iraq e Siria nel 2017.

BISOGNA PARLARE DI DISSALATORI. Sarà una settimana con piogge sparse, non certo sufficienti per superare l'annoso problema della siccità. La prospettiva di trovare soluzioni alternative di approvvigionamento idrico (come la dissalazione o il trattamento delle acque reflue) diventa più urgente: è una delle priorità della cabina di regia per l'emergenza idrica. Come per i rigassificatori, ci sono dubbi e tentennamenti, perché i dissalatori sono impianti tecnologicamente complessi e costosi, con un maggior impatto ambientale rispetto ai tradizionali sistemi per prendere l’acqua da un lago, ma nello scenario climatico attuale e futuro sono la soluzione idonea a gestire picchi di consumo, come accade in Italia in alcuni territori turistici tra sud e isole.

Vi segnalo inoltre, in breve:

- Carlo Cottarelli si dimetterà da senatore, sentendosi a disagio nel Pd di Schlein. Considerazioni politiche a parte, restano i dubbi sulla serietà nell'assunzione dell'incarico pubblico.

- La nomina più pesante che il governo deve fare a breve rimane un punto di domanda: non hanno deciso chi prenderà il posto del generale Zafarana al vertice della guardia di Finanza: gioco di veti incrociati tra Meloni, Giorgetti e Crosetto.

- Lampedusa sotto pressione, centinaia di arrivi: quasi tutti i migranti erano partiti dalla costa libica e sono arrivati in Europa autonomamente. Non c'erano navi Ong al largo del paese nordafricano in quel frangente.

- Latte "indigesto", il prezzo esplode del 20%. I rincari sui costi di produzione "costringono" le imprese a trasferire parte di questi aumenti sui prezzi al consumo, perché altrimenti non sarebbero riuscite a restare in piedi.

- Arriva la carta acquisti per la spesa: fuori chi ha il reddito di cittadinanza. Saranno distribuite a famiglie in difficoltà fino a un massimo di 1,3 milioni di tessere prepagate che diventeranno operative da luglio.

- Almeno 20 morti (tra cui molti bambini in gita) in India dopo che la barca turistica a due piani sulla quale viaggiavano si è capovolta a Tanur, una città costiera nel distretto di Malappuram.

- Si avvicinano i sei giorni di Milano capitale del calcio mondiale, sale la febbre per il doppio derby di semifinale della Champions: andata mercoledì 10 maggio, ritorno martedì 16. In dubbio Rafa Leao, per i rossoneri sarebbe una batosta.

- Festa scudetto del Napoli al Maradona, il marchio su rigore è di Osimhen. Razzismo a Bergamo, lo juventino Vlahovic zittisce i cori.

Buona giornata, su Today.