Turista attaccato dall'orso, la svolta nel giallo di Rimini, cosa c'è davvero nel "condono" di Salvini, Trump in vantaggio siderale e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

CONDONO OK. C'è il primo via libera della commissione Ambiente della Camera al decreto Casa firmato Salvini. C'èchi parla di condono, il confine è molto sfumato. Sicuramente si potranno regolarizzare, pagando, moltissime cose vietate fino a ieri. Monolocali, soprattutto: potranno avere l'abitabilità per una persona con una superficie minima di 20 metri quadrati contro gli attuali 28. L'altezza minima scende da due metri e settanta a due metri e quaranta. Anche i sottotetti potranno essere abitabili. Salgono le tolleranze costruttive (le differenze consentite tra quanto autorizzato e quanto realizzato. E poi ancora: se nel condominio ci sono abusi, si potrà comunque procedere con i lavori di riqualificazione in un singolo appartamento, e viceversa. Negozi, studi e uffici ubicati al piano terra o nei seminterrati potranno cambiare destinazione d’uso e diventare case o b&b. Basterà pagare.

SUICIDI NELLA PENITENZIARIA. Se i dati sui suicidi dei detenuti in carcere sono più allarmanti che mai, e ancor di più in estate, quando le persone dietro le sbarre si ritrovano "più sole", senza scuola, senza molte attività di volontariato, anche quanto sta accadendo tra gli agenti della penitenziaria preoccupa.Dall'inizio dell'anno ci sono stati 5 suicidi, o forse 6. Un filo che lega le diverse morti: lo stress esagerato di chi opera in carcere. Un sindacalista storico: "Manca il personale, i turni sono massacranti. Le liti e le aggressioni, continue. Le celle sono piene di delinquenti, ma anche di psichiatrici, tossicomani, problematici. E tutto finisce addosso all'agente penitenziario. Alla lunga il lavoro ti divora. Nei primi 6 mesi dell'anno, 2004 colleghi sono finiti in ospedale; l'anno scorso erano stati 2000 in 12 mesi. La situazione sta sfuggendo di mano".

IL GIALLO DI PIERINA. A dieci mesi dai fatti, l'attesa svolta c'è. Louis Dassilva è stato arrestato con l'accusa di essere il killer di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a coltellate nel garage di un condomonio nella periferia di Rimini. Lo incastrerebbero vari elementi, tra cui un video delle telecamere di sorveglianza. Da ieri è in carcere: gli inquirenti sono certi che sia stato lui, che vive nello sesso palazzo, a pugnalare 29 volte la suocera dell' amante. Il movente? Pierina aveva capito che la moglie del figlio aveva una storia con qualcun altro, ma non sapeva ancora con chi. Era intenzionata a parlare di quel tradimento con la comunità dei testimoni di Geova che frequentavano. A quel punto la nuora sarebbe stata espulsa, allontanata e isolata. Dassilva ha agito per evitare che l'anziana rendesse pubblica la loro relazione. Aveva paura che sarebbe andato a rotoli anche il legame con la moglie. Il "giallo di Rimini" ha tenuto banco per lunghissimi mesi. Non esistono piste alternative. Nessun killer venuto da chissà dove.

ATTACCATO DALL'ORSO. in Trentino, dopo vari avvistamenti e contatti ravvicinati, c'è stata una nuova aggressione da parte di un orso. Ieri a Dro, nell'Alto Garda, un turista francese di 43 anni è stato ferito mentre faceva jogging nel bosco. L'estate è la stagione dello svezzamento dei cuccioli, riesplode lo scontro tra chi vuole porre fine drasticamente al progetto europeo di ripopolamento dei plantigradi sull’arco alpino e chi ne chiede, al contrario una tutela gestita meglio. Il turista è stato raggiunta dagli uomini del soccorso alpino e da un elicottero, è stata ricoverata all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non rischia la vita. Ma l'esemplare che ha l'ha attaccato, se identificato, in quanto considerabile "confidente" e "pericoloso", rischia l'ordinanza di abbattimento.

TRUMP VANTAGGIO SIDERALE. Secondo l'ultimo sondaggio della University-Wilder School Donald Trump è in vantaggio persino in Virginia (l'ultimo repubblicano a vincere lì fu Bush nel 2004). I sondaggi dicono che in tutti e sette gli stati considerati in bilico, quelli dove si decidono davvero le elezioni, il tycoon è in vantaggio su Biden. Ma non solo. Secondo un reportage della Stampa da Milwaukee, dove è in corso la convention repubblicana, lo staff di Biden sta spostando risorse e fondi a New York, pure il Maine è in bilico, anche il Minnesota è ormai contendibile. Significa che i democratici devono difendere anche terreni che fino a poco fa erano dati per garantiti e scontati. Persino New York, forse.

MELONI E URSULA. Alla fine Meloni potrebbe dare anche il suo voto a Ursula von der Leyden, vicina al secondo mandato. Probabilmente Salvini l'accuserà di aver ceduto al sistema europeo che aveva promesso di cambiare. Nessun ingresso strutturale dei meloniani nella coalizione, la premier punta prosaicamente a ottenere una superdelega per Raffaele Fitto.

GAZA IN ATTESA. La Cia ritiene che il leader di Hamas Yahya Sinwar stia sperimentando una pressione crescente da parte dei suoi per accettare un accordo per il cessate il fuoco. Sebbene Sinwar non tema di essere ucciso, la frustrazione dei palestinesi nei suoi confronti per la distruzione a Gaza sta aumentando a dismisura. Ci sono decine di morti al giorno a Gaza, solo ieri 57 vite spezzate dalle bombe di Israele.

CHICO STOP. Le visite per Chico Forti in carcere a Verona sono state contingentate dopo che la Procura ha aperto un fascicolo sul presunto contatto tra il trentino condannato all'ergastolo negli Us e ambienti legati alla ‘ndrangheta, per (ipotesi da provare) mettere a tacere i giornalisti Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli e una terza persona. Forti ha smentito tutto.

SCANDALO IN LAGUNA. Uffici comunali ridotti al servizio del privato. A Venezia un'inchiesta porta a galla un presunto sistema criminoso con tangenti in cambio di appalti e bandi di gara aggiustati, varianti urbanistiche confezionate su richiesta degli imprenditori. Un tessuto imprenditoriale che chiedeva di forzare la mano, per aggiudicarsi condizioni più favorevoli. Coinvolti giunta comunale, dirigenti, funzionari della cosa pubblica.

INTER SCUDETTO D'ESTATE. Quando manca solo un mese dall'inizio del campionato, tutte le big della serie A (o presunte tali) hanno il cartello "lavori in corso". Tranne i campioni d'Italia dell'Inter, che sembrano partire davanti a tutti. Cosa fatta il rinnovo di Lautaro Martinez a 9 milioni all'anno più bonus fino al 2029. La squadra è fatta con l'innesto del portiere Martinez (il vice-Sommer), Zielinski e Taremi, Simone Inzaghi è praticamente a posto e i nerazzurri sono i grandi favoriti.

