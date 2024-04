Chi può frenare Israele, strage di donne al centro commerciale, i malori dei calciatori, il nuovo problema delle auto elettriche e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 15 aprile 2024.

ISRAELE E IRAN. Iran e Israele sono i due nemici irriducibili da cui si diramano tutti i fronti del confronto militare in Medio Oriente. L'attacco iraniano, progettato per essere facilmente intercettato, aveva l'obiettivo evidente ripristinare il livello della deterrenza. Secondo l'autorevole analista Ian Bremmer, i prossimi passi dipenderanno solo e soltanto "dalla capacità dell'amministrazione Biden (e dei suoi alleati) di impedire a Israele una risposta militare diretta sul suolo iraniano". Più probabili blitz contro la milizia filoiraniana Hezbollah in Libano. La moral suasion degli Usa e dei principali partner frena, per il momento, la reazione di Israele, che incendierebbe definitivamente il Medio Oriente.

OCCHI SU KHARKIV. Un milione e mezzo di abitanti a 30 km dal confine russo: Kharkiv, la seconda città più popolosa dopo Kiev, in Ucraina orientale, è nel mirino di Putin. Con risorse limitate, Zelensky potrebbe presto essere costretto a fare scelte difficilissime. La zona è esposta ai missili senza preavviso, e le bombe, che vengono sganciate da aerei che non lasciano nemmeno più lo spazio aereo russo, planani per decine di km e continuano a uccidere civili. I residenti non scappano e l'anello di fortificazioni reggerà a lungo. Ma quanto a lungo? Dallo stato maggiore ucraino avvertono: " Kharkiv è la priorità di Putin, non può perdonare che una città di lingua russa non abbia voluto diventare parte del mondo russo". Guardare a cosa succederà qui servirà a capire con un certo anticipo le sorti della guerra in Ucraina.

AUTO ELETTRICHE. Non c'è solo la benzina oltre i 2 euro al litro. Anche chi ha puntato sulle auto elettriche deve affrontare un aggravio dei costi: nonostante il crollo dei prezzi dell’energia sui mercati internazionali, ricaricarle è sempre più una spesa. La denuncia arriva da Federcarrozzieri: per abbonamenti rincari fino al +69%. Tra il 2023 e il 2024 le società che gestiscono sul suolo italiano le colonnine di ricarica per le auto elettriche hanno più volte modificato le condizioni tariffarie, inviando comunicazioni ai clienti che avevano sottoscritto contratti e abbonamenti. Se le tariffe a consumo hanno andamento altalenante, gli abbonamenti mensili e i pacchetti rincarano in modo sensibile. Addio, forse per sempre, alle offerte più convenienti.

CENTRI MIGRANTI. Gli hotspot per migranti in Albania avrebbero dovuto aprire, nei piani di Meloni, prima dell'estate. Invece se ne parlerà in autunno. I costi lievitano, almeno 150 milioni di euro annui (più spese impreviste) moltiplicati per cinque anni. Per il centrodestra sono una soluzione innovativa per alleggerire l'Italia dall'onere della prima accoglienza dei migranti, ma in realtà, più che "hotspot", sono una mossa puramente "spot", su cui Fratelli d'Italia punterà molto in campagna elettorale per dire di "aver fatto finalmente qualcosa" sul tema più polarizzante. Servirà una montagna di soldi pubblici, quasi un miliardo di euro.

STRAGE DI DONNE. Una strage senza senso. A terra, al centro commerciale Bondi Junction Westfield, periferia est di Sydney, in Australia, sono cadute, una dopo l'altra, sei persone, cinque donne e un uomo, accoltellati a morte dal loro aggressore, Joel Cauchi, un quarantenne descritto come "confuso", con alcuni problemi psichiatrici in passato, ma nessun precedente penale di alcun tipo. E' stato ucciso da un'agente di polizia. Per la polizia è evidente che puntasse a uccidere donne, evitando gli uomini. L'attacco, avvenuto in uno dei mall più grandi e famosi del Paese, ha sconvolto l'Australia, dove gli omicidi di massa sono rari. La polizia non ritiene che l'attacco di sabato sia legato al terrorismo o ad alcuna ideologia.

MALORI DEI CALCIATORI. Sospesa Udinese-Roma dopo il malore del difensore giallorosso franco-ivoriano 24enne Evan Ndicka: si è accasciato a terra per un dolore al petto, portavo via in barella ma cosciente. Non un infarto, ma serviranno esami approfonditi, non solo al cuore. Un altro calciatore 26enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essersi sentito male domenica pomeriggio intorno alle 15 mentre giocava sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) per la gara d'eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino. Le sue condizioni sono molto gravi.

Vi segnalo inoltre in breve:

PROCESSO TRUMP. Si apre a New York il processo a Trump accusato di 34 capi di imputazione, in particolare di aver falsificato documenti aziendali per nascondere un pagamento di 130.000 dollari fatto a Stormy Daniels perché l'attrice e regista hard non rivelasse la loro relazione. Il tycoon ha già definito "due sacchi di spazzatura" i due testimoni chiave del processo. Nessun ex presidente americano ha mai affrontato un procedimento penale.

ARMI USA. Il Senato del Tennessee a maggioranza repubblicana ha approvato una legge che permetterà agli insegnanti delle scuole pubbliche primarie e secondarie e al personale scolastico di portare un'arma negli istituti. La misura è passata nonostante le proteste delle famiglie di una scuola di Nashville dove un anno fa una sparatoria è costata la vita a tre bambini e tre insegnanti. Ora il disegno di legge va alla Camera.

A GAZA. Un chirurgo britannico recentemente tornato da Gaza ha raccontato alla BBC di essere rimasta colpita dall'elevato numero di bambini feriti che ha operato. La dottoressa Victoria Rose ha affermato che "una parte enorme" del suo lavoro riguardava i bambini, anche sotto i sei anni: ferite da arma da fuoco, ustioni e altre lesioni.

SCHLEIN CAPOLISTA. Il Pd stilerà in extremis le liste per le europee. Schlein dovrebbe essere capolista nella circoscrizione Centro e in quella delle Isole. Ma sarà presente anche nelle altre, perché con Schlein in lista il Pd prende più voti. Fare un pieno di preferenze rinnoverebbe internamente la leadership certificata alle primarie di un anno fa. Il Pd punta a superare il 21-22 per cento, non sarà affatto semplice.

SANTANCHE' GAME OVER. Nessuno punterebbe più un solo euro sulla permanenza di Santanché nella squadra di governo dopo le europee. In caso di rinvio a giudizio, il ministro del Turismo si dimetterà. Meloni ha già pronto il piano B: prenderebbe lei stessa l'interim. Il turismo è un asset di "potere" fondamentale per Fratelli d'Italia.

DISASTRO DI SUVIANA. La procura di Bologna ha autorizzato la restituzione delle salme di alcune delle vittime dell’esplosione di Suviana (7 morti). Domani a Sinagra (Messina), il funerale di Vincenzo Franchina, 36 anni, il più giovane. Guasto meccanico, problema elettrico, o errore umano: sarà la magistratura ad accertare le responsabilità. Sotto esame in particolare l'alternatore, principale indiziato per l'esplosione.

EMERGENZA CARCERI. Sono circa 2.300 i nuovi posti per i detenuti previsti dal Piano per le carceri del ministro della Giustizia Nordio: nuovi padiglioni in plessi penitenziari già esistenti, previsti lavori a Milano (Opera e Bollate), a Rebibbia, Bologna e Forlì. Il sovraffollamento è un'emergenza reale.

CONTI A SANREMO. Senza Amadeus, per Sanremo 2025 il primo candidato è Carlo Conti. "Le autostrade sono spianate", ha detto Fiorello, "è stato contattato e ci sta pensando. Bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro".

Buona giornata su Today.it.