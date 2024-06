Uccide la madre con una coltellata, arrivano i 40 gradi (le regioni più calde), c'è un problema a Euro 2024 e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 17 giugno 2024.

EURO 2024. Doveva essere tutto perfetto a Euro 2024, un'organizzazione minuziosa, "alla tedesca", così avevano assicurato: invece il trasporto dei tifosi da e per lo stadio di Gelsenkirchen, dove ieri si è giocata Serbia-Inghilterra, è stato assolutamente spaventoso. Decine di migliaia di supporter rimasti per ore e ore bloccati e ammassati dopo la partita in attesa dei mezzi pubblici che non passavano mai. La ressa che si è creata alla stazione dei treni, denunciano i tifosi in una marea di messaggi su X, potenzialmente pericolosissima. Giovedì nello stesso stadio si gioca Spagna-Italia. Uno steward ha definito l'organizzazione della partita di ieri sera "una vergogna". Bufera sull'Uefa.

SUICIDI IN CARCERE. Un dovere continuare a parlarne, se vogliamo definirci un Paese civile. "Quella dei suicidi in carcere è un'emergenza nazionale", dice l'Associazione Antigone. A questo ritmo, il 2024 supererà il tragico dato del 2022 quando i suicidi in prigione furono 85. Numeri indegni. Pesa il silenzio sul tema del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del governo Meloni in generale. Suicidi, risse, aggressioni, stupri, traffici illeciti, tossicodipendenza, disagio psichico: questo sono, oggi, le carceri italiane. Una pentola a pressione. Urgono tre cose, tanto per iniziare. Un decreto-legge per affrontare il sovraffollamento (sono oltre 14mila i detenuti in più rispetto alla capienza). Mancano almeno 18mila unità di polizia penitenziaria. E il potenziamento dell'assistenza psichiatrica non è più rinviabile.

UCCIDE LA MADRE. Matricidio alle porte di Cagliari. Una sola coltellata è stata fatale a Maria Dolores Cannas, la donna di 57 anni, uccisa domenica pomeriggio in una abitazione di Sinnai, nell'hinterland del capoluogo. Fermato il figlio di 27 anni, Andrea Tidu. Una discussione in casa, per motivi ignoti, pare futili. La lite è degenerata e il 27enne avrebbe afferrato un coltello e colpito con una pugnalata alla schiena la madre, perforandole un polmone.

ORSI IN PAESE. Si torna a parlare di orsi in Trentino, dopo le ultime incursioni nei centri abitati della val di Sole (e non solo). La morte di Andrea Papi a poche centinaia di metri da casa sua scosse l'Italia. Ormai molto confidenti, si muovono tra strade e giardini. Gli amministratori delle valli del Noce chiedono più abbattimenti. La legge provinciale nw prevede fino a un massimo di 8 l'anno, ma solo degli esemplari ritenuti problematici. Gli orsi sono sempre di più, almeno 98 (erano 85 nel 2021). Critici gli animalisti, ma il problema della sicurezza resterà: con un centinaio di plantigradi in giro, incrociarli non è una sorpresa.

40 GRADI. L'anticiclone africano inizia la sua "rimonta" sul Mediterraneo centrale già da oggi, ma il culmine dell'ondata di caldo sarà intorno a metà settimana, tra mercoledì e venerdì quando su diverse regioni del Centro e del Sud si potranno superare i 40°C di massima. Mercoledì punte di 40/41°C in Sardegna, 39/40°C in Sicilia e Puglia. Giovedì e venerdì caldo torrido al Sud con picchi oltre i 40°C in Sardegna, Sicilia, Puglia. 40°C possibili anche al Centro. Temperature più basse ma con afa al Nord. Dal weekend si torna a respirare.

NIENTE PAUSA A GAZA. Il portavoce dell'esercito israeliano aveva annunciato una mini-pausa quotidiana tra le 8 e le 19 lungo una strada chiave nel sud della Striscia. Nessuno stop alla guerra ma "una pausa tattica" per facilitare l'ingresso e la consegna degli aiuti ai palestinesi. "Inaccettabile" dice Netanyahu. Ci sono segnali di scollamento tra militari e governo e torna in primo piano la questione della coscrizione degli ebrei ultra-ortodossi: il servizio militare obbligatorio per loro non c'è, le forze armate ritengono che le cose debbano cambiare. Nell'enclave si continua a morire sotto le bombe, anche ieri decine di morti.

Vi segnalo inoltre in breve:

L'INTEGRITÀ UCRAINA. Finisce la prima conferenza di pace sull'Ucraina con un comunicato ufficiale firmato da 78 Paesi - il Sud globale (anche India, Sud Africa e Arabia Saudita) si sfila - che afferma l'importanza dell'integrità territoriale ucraina. Una chiara risposta alla Russia, che vuole quattro grandi regioni. Ci si aspettava che tutte le delegazioni avrebbero approvato una condanna dell'invasione russa. Così non è stato.

ISIS IN RUSSIA. L'Isis torna a farsi vedere in Russia. A Rostov sul Don rivolta nelle carceri: due agenti penitenziari sono stati presi in ostaggio da membri dell'organizzazione jihadista. Poi sei presunti sequestratori, prigionieri appartenenti allo Stato islamico, la branca terroristica del Sahel e in attesa di giudizio, sono stati uccisi nel corso di un'operazione speciale per liberare gli ostaggi, rimasti illesi.

URSULA BIS. Von der Leyen resta in pole per il bis alla guida della Commissione europea, ma la partita sui top job può riservare ancora sorprese. Stasera la Meloni alla cena informale dei capi di Stato e governo dei 27, chiamati a confrontarsi sul pacchetto nomine: la premier chiede che l'Italia conti di più a Bruxelles.

MATURITÀ 2024. Da dopodomani mezzo milione di studenti si misureranno con la Maturità. Dal 2023 c'è stato il ritorno pieno al regime pre-pandemia, con due prove scritte a carattere nazionale (decise dal ministero), una terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio orale in chiave multidisciplinare.

RATA IMU. Scade oggi il pagamento della prima rata dell'Imu 2024: l'acconto vale di circa 11 miliardi di euro. Il saldo andrà versato entro il 17 dicembre e riguarda circa 25 milioni di italiani. In base ai calcoli di Confedilizia, dal 2012, anno dell'istituzione dell'imposta, gli italiani hanno pagato quasi 300 miliardi di euro.

LA FOTO DEL GIORNO. Gli incendi in California continuano ad allargarsi: nel weekend sono più di 6 mila gli ettari distrutti dalle fiamme che hanno attaccato un'area a nordovest di Los Angeles. Gli esperti parlano di una stagione allarmante per la costa ovest degli Stati Uniti. Nella foto AP, i vigili del fuoco lavorano contro l'avanzata del fronte di fuoco a Gorman: solo il due per cento dell'incendio è stato domato. I venti, che soffiano a ottanta chilometri orari, complicano tutto.

Buona giornata su Today.it.